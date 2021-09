Argentinské hvězdy vyšetřuje policie, jsou podezřelé, že lhaly. Šlágr se pak nedohrál

Podle předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petra Fouska Česko uvažuje o pořádání finále Evropské konferenční ligy v roce 2023, nebo 2024. Jednáním o této možnosti s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) ho na dnešním jednání pověřil výkonný výbor FAČR.

"Výkonný výbor mě pověřil, abych jednal s UEFA o možnosti pořadatelství finále Evropské konferenční ligy v roce 2023, nebo 2024. Požádal jsem o toto pověření, protože je to něco, co bychom mohli přivést do České republiky," řekl Fousek.

"Samozřejmě budeme mít konkurenty, ale na druhou stranu máme co nabídnout. Máme za sebou Superpohár UEFA v roce 2013 nebo finále mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015. Chtěl bych pokračovat v těchto snahách přivést vrcholné akce UEFA do České republiky. Máme i některé další nápady," uvedl Fousek.

Evropská konferenční liga vznikla jako třetí pohárová soutěž UEFA po Lize mistrů a Evropské lize. V její aktuální premiérové sezoně se z českých zástupců představí v základní skupině pražská Slavia a Jablonec. Finále prvního ročníku se uskuteční 25. května v Tiraně.

"Prestižní to pro nás je nepochybně. Hostit finále jakéhokoli poháru se soutěží UEFA je pochopitelně významná záležitost. Není to každý den. Cesta k tomu bude strastiplná, protože pochopitelně zájemců je hodně. Musíme se do konce září vyjádřit směrem k UEFA," prohlásil Fousek.

"Musíme projevit zájem, potom budeme jednat. Kromě lobbingu musíme naplnit i některé záležitosti. Domníváme se, že by se utkání hrálo v pražském Edenu, kde se konaly i Superpohár UEFA a finále mistrovství Evropy do 21 let," konstatoval osmapadesátiletý funkcionář.

FAČR by ale vzhledem ke kapacitě slávistické stadionu musela jednat o výjimce. "Nároky na finále Evropské konferenční ligy jsou 25.000 diváků plus minus deset procent. Kapacita Edenu je 19.370. Nedosahujeme ani té nižší tolerance. Domnívám se ale, že výjimka je dojednatelná. To je jeden z našich úkolů," podotkl Fousek.

Na Euru do 21 let zastával roli šéfa organizačního výboru. "Nechci to personifikovat, protože jsem měl za sebou tým zhruba 100 lidí. Moji pravou rukou byl současný generální sekretář (Michal Valtr). Je to výborná vizitka. Faktorů, které volbu ovlivní, je hodně. Nejdůležitější je, jaké další svazy budou kandidovat. UEFA ví, že z organizačního pohledu se na nás může spolehnout," řekl Fousek.

"Doufáme, že covid v té době nebude mít takovou pozici jako dneska. Praha má co nabídnout. Když si vybavíme Superpohár Chelsea s Bayernem Mnichov, tak to bylo něco mimořádného," dodal pražský rodák.

Zkraje října se zúčastní finále mistrovství světa ve futsalu v Litvě, kde se setká s předsedou Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Giannim Infantinem. Na přelomu září a října je také předjednaná schůzka Fouska a Valtra s představiteli UEFA předsedou Aleksanderem Čeferinem a generálním sekretářem Theodorem Theodoridisem.

Výkonný výbor FAČR dnes jmenoval Radka Bejbla jako nového trenéra národního mužstva do 18 let. Zároveň na období dalšího kvalifikačního cyklu prodloužil smlouvu s realizačním týmem ženské reprezentace v čele s koučem Karlem Radou.