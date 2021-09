Přes prohru v Belgii je cesta na MS stále otevřená. Čechům může pomoci nová soutěž

Naděje na první místo a přímý postup na mistrovství světa 2022 vzala po prohře českého týmu v Belgii za své. Pokud se budou chtít čeští reprezentanti probojovat do Kataru, povede k tomu nejspíš daleko komplikovanější cesta.

Češi se naposledy na fotbalovém MS představili před patnácti lety. Pokud v aktuální kvalifikaci neuspějí, může se čekání natáhnout na dvacet let. Nedělní prohra v Belgii 0:3 cestu do Kataru zkomplikovala.

Jaké se nabízejí možnosti?

Evropa vyšle na následující šampionát třináct týmů. Deset vítězů kvalifikačních skupin jich postoupí přímo. Ve skupině E, kde hraje český národní tým, to zatím vypadá na Belgii.

Přímí postupující na MS 2022 Srbsko, Španělsko, Itálie, Francie, Belgie, Dánsko, Turecko, Rusko, Anglie, Německo (dle aktuálního pořadí v tabulkách).

Na zbylé země zbydou jen tři vstupenky na závěrečný turnaj. O ty se popere celkem dvanáct týmů, a pokud Češi chtějí na mistrovství světa postoupit, čeká je s největší pravděpodobností tato cesta.

Tu nastoupí všechny týmy, které v kvalifikačních skupinách skončí druhé. Tato příčka nyní patří i Česku před Walesem, který má ovšem dva zápasy k dobru a jeden vzájemný ještě týmy čeká v říjnu v Praze. Velšani kromě toho budou hrát ještě dvě utkání s Estonskem a zápasy s Belgií a Běloruskem.

Postupující do baráže o MS 2022 Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Finsko, Česko, Izrael, Nizozemsko, Chorvatsko, Polsko, Arménie (dle aktuálního pořadí v tabulkách).

Čechy v reálné hře o druhé místo udrží jedině přesvědčivá výhra s Walesem, jakýkoli jiný výsledek je s velkou pravděpodobností odsune na třetí pozici. I odtud ovšem budou mít Češi velmi slušnou šanci na postup do baráže.

Deset postupujících z druhých míst totiž doplní dva nejlepší týmy dle koeficientu z Ligy národů, kterou teprve od roku 2018 pořádá UEFA. Dle pořadí zemí v Lize národů půjde o dva nejlepší týmy, které se neumístí na prvních dvou příčkách v kvalifikačních skupinách MS.

Češi jsou dle pořadí v Lize národů na řadě za Walesem a Rakouskem. To znamená, že pokud první dvě místa v kvalifikační skupině E obsadí Belgie a Wales, doplní desítku týmů z druhých míst právě Česko a s ním i Rakousko. To je ve své skupině F až čtvrté, ale mělo by v případě takového konečného umístění nárok na postup právě díky svému rankingu v Lize národů.

Postupující dle pořadí v Lize národů Wales, Rakousko (dle aktuálního pořadí v tabulkách).

Tuto možnost by jim mohlo sebrat jen nepravděpodobné vypadnutí Francie, Itálie, Španělska nebo Belgie (která je ve skupině s Českem) z prvních dvou postupových míst v jejich kvalifikačních skupinách.

A co čeká na dvanáct týmů, které se porvou o tři zbývající místa na MS? Budou rozděleny do tří skupin po čtyřech týmech. V těch se vytvoří dvojice. Vítězové z těchto dvojic se následně utkají spolu o postup na MS, z každé skupiny tak vzejde jeden postupující. Tato fáze se hraje na jeden zápas.

Po neúspěchu v Belgii tak pro český národní tým bude klíčová říjnová reprezentační přestávka. Vlastní zápasy s Walesem a Běloruskem musí zvládnout pro postup z druhé příčky. Ovšem i pokud skončí Češi hůře, díky úspěchu v předešlém ročníku Ligy národů by měli mít vstupenku alespoň do baráže zajištěnou.