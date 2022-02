Další facka pro Slavii. Eden vyloupila i Sparta a postupuje do semifinále poháru

Vláda ve středu jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Z nynějšího rozpočtového provizoria by se hospodaření státu mělo podle plánů kabinetu dostat od dubna. Schodek je téměř o 100 miliard Kč nižší, než navrhovala minulá vláda Andreje Babiše (ANO). Schválený návrh na rozdíl od předchozího nepočítá se zvýšením plateb za státní pojištěnce, nižší budou provozní výdaje státu. Zástupci teď už opozičního ANO i hnutí SPD ohlášené úspory už dřív kritizovali. Výhrady k návrhu mají také odbory a podnikatelé, kteří s vládou rozpočet projednali v tripartitě.

Celkové příjmy rozpočtu budou 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun. Návrh chce vláda ve Sněmovně schválit do konce března, v prvním čtení by ho poslanci měli projednat 18. února. V rozpočtovém provizoriu je hospodaření státu kvůli tomu, že sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh rozpočtu od Babišovy vlády se schodkem 376,6 miliardy korun. Nový kabinet avizoval, že chce vypracovat návrh se schodkem pod 300 miliard korun.