Miss Albánie zase provokuje. Mezi fotbalisty je spousta gayů, tvrdí kráska

Nejméně dvanáct izraelských vojáků bylo zraněno, z toho jeden vážně, když do nich ve čtvrtek ráno v Jeruzalémě najelo auto. Policie incident vyšetřuje jako teroristický útok. Řidič vozu, podle agentury AP Palestinec, utekl a Izraelci po něm pátrají. Jeho auto se podle listu The Times of Israel už našlo prázdné u Betléma. Izraelská záchranná služba původně informovala o 14 zraněných, armáda ale později uvedla, že zraněno bylo dvanáct vojáků. Bilanci zraněných armáda potvrdila až poté, co byly zkontaktovány jejich rodiny.

Vojáci skládali v Jeruzalémě přísahu po základním výcviku. Auto do nich najelo poblíž arabských čtvrtí ve východní části města, které Palestinci chtějí mít hlavním městem svého státu. V této oblasti se nacházejí také divadla, restaurace a noční bary.