Rusové na nás nasadili deset supermodelek, aby nás utahaly, tvrdí opora Arsenalu

Rudolf Černík

Pro úspěch v Lize mistrů udělají některé kluby takřka cokoliv. Přesvědčil se o tom i bývalý fotbalista londýnského Arsenalu Pascal Cygan.

Výprava londýnského Arsenalu se nestačila divit, když na konci září 2003 přicestovala do Moskvy k utkání základní skupiny Ligy mistrů proti tamnímu Lokomotivu.

"Když jsme vešli do hotelu, sedělo tam na baru deset ruských supermodelek a čekaly na nás," prozradil po letech francouzský obránce Pascal Cygan v rozhovoru pro francouzský list La Voix du Nord.

Ruské krásky měly jasné pokyny. "Později nám bylo řečeno, že je najali, aby nás v noci před zápasem utahaly," prohlásil nyní pětačtyřicetiletý Cygan.

Do tenat modelek prý ale žádný z jeho spoluhráčů nepadl. "Pokud vím, nikdo nebyl tak hloupý, aby na to skočil," usmál se fotbalista, který do Arsenalu přestoupil v roce 2002 a v klubu strávil čtyři roky.

A jak vůbec Rusové přišli na to, že by se mohli pokusit rozhodit soupeře tímto způsobem? "V té době se v novinách pravidelně objevovaly různé příběhy ze soukromého života hráčů," naznačil Cygan, jenž ve zmiňovaném utkání zůstal jen mezi náhradníky.

Arsenal, tehdy v sestavě třeba s Thierrym Henrym, Martinem Keownem, Jensem Lehmannem, Robertem Piresem nebo Sylvainem Wiltordem a na lavičce s Arsénem Wengerem, uhrál v Moskvě remízu 0:0 a nakonec ze skupiny postoupily oba celky.

Londýnský klub pak v té samé sezoně získal svůj zatím poslední titul v Premier League.