Barcelona dává gól! Uspávací hra pomohla, Katalánci rozebrali obranu soupeře na šroubek a mají zpět dvoubrankový náskok! Lionel Messi celou akci rozjel parádní kolmicí do běhu na Albu, ten z první dával míč pod sebe do druhé vlny. Coutinho i Suárez jej pustili skvěle za sebe, kde už byl opět naběhnutý Messi a ten z první levačkou o do té doby proklínanou tyč rozvlnil síť - 1:3.