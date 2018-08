Wágnerova senzace, nemilosrdný Džeko či úchvatná rabona. Plzeň čeká evropské déja vu

před 42 minutami

Fotbalisté Plzně oslavují trefu do sítě AS Řím | Foto: Tomáš Liška

Hra osudu jako by zvěstovala úspěšný pohárový podzim. Plzeň začne návrat do Ligy mistrů přesně tam, kde před pěti lety skončila: zápasem s CSKA Moskva.

Plzeň - Do konce zápasu zbývalo pět vteřin, když si na centr Františka Rajtorala naběhl Tomáš Wágner a obstřelil brankáře Akinfejeva. Byl mrazivý prosincový večer roku 2013, fotbalisté Plzně se s Ligou mistrů rozloučili senzačním vítězstvím 2:1 nad CSKA Moskva, které je posunulo do jarní části Evropské ligy.

Po pěti letech se Viktoria mezi evropskou elitu vrací. A hned si zopakuje duel s ruským soupeřem, který fanoušci zvolili nejpamátnějším momentem plzeňské historie v Lize mistrů.

Za dosud nejlepší zážitek spojený s @ChampionsLeague jste zvolili postupový gól Tomáše Wágnera! 😍



Dočkáme se letos podobného momentu? Soupeře do skupiny se dozvíme už dnes v podvečer… 👀#fcvp #UCL pic.twitter.com/uDSbhMB92K — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 30, 2018

Shodou okolností to byl také poslední zápas Pavla Vrby na plzeňské lavičce. Tehdy devětačtyřicetiletý kouč měl namířeno k reprezentaci, na tribuně si už dělal poznámky Dušan Uhrin mladší, který měl tým převzít po veleúspěšném trenérovi.

V dresu CSKA si na plzeňském trávníku zahrál osmnáctiletý Vjačeslav Karavajev, který se později přes Duklu a Jablonec dostal do pražské Sparty. Anebo smolař Alan Dzagojev, jenž se na letošním mistrovství světa v Rusku stal symbolem zmaru, když musel kvůli zranění střídat hned po dvaceti minutách zahajovacího zápasu. Duel tehdy nedohrál ani v Plzni, v 67. minutě vyfasoval červenou kartu.

Dzagojev, stejně jako brankář Akinfejev, by se měl na západě Čech představit i letos. Zkušenosti s Plzní má ovšem i kouč Viktor Gončarenko: to on před sedmi lety vedl běloruský BATE Borisov, proti němuž Viktoria odehrála svůj historicky první zápas v Lize mistrů.

"Plzeň je velmi těžkým soupeřem. Ale do základní skupiny Nejdeme s cílem skončit na čtvrtém místě, minimálně si chceme zajistit Evropskou ligu," prohlásil po losu Gončarenko.

Nenudil ani AS Řím

Limberský a spol. si velmi dobře pamatují i AS Řím, byť tedy ne z Ligy mistrů, ale z ročníku 2016/17. S italským favoritem doma hrála 1:1, venku, v přímém souboji o postup ze skupiny, padla 1:4.

Plzeňské naděje razantně smázl Edin Džeko, který se za záda Matúše Kozáčika trefil hned třikrát. Zcela tak zastínil jednu z největších hvězd současnosti Mohameda Salaha, egyptský záložník své tři šance naopak totálně zazdil.

Listopadový zápas v Římě si ale fanoušci budou hlavně pamatovat kvůli úchvatnému gólu Diega Perottiho. Trefě, která patří mezi ty nejkrásnější v historii evropských pohárů. Kopu, jenž má i svůj název: rabona.

V 82. minutě se vystřídavší útočník dostal k míči ve vápně Plzně, z velkého úhlu si ale na kličku proti Matějů netroufl. Překřížil nohy a kopl do míče. "Chtěl jsem centrovat," usmíval se po zápase.