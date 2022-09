Trenér Inzaghi jmenoval dvě hrozby z Plzně, Škriniarovi přijede rodina

Slovenský stoper milánského Interu Milan Škriniar se na úterní utkání skupiny Ligy mistrů v Plzni těší o to víc, že ho přijedou podpořit rodina a kamarádi. Stejně jako trenér Simone Inzaghi si myslí, že silnou zbraní úřadujícího českého fotbalového mistra je fyzická připravenost.

"Je to vždy něco jiného, když můžu mluvit slovensky, je to super. Plzeň je z mého domova (Žiaru nad Hronom) blíž Slovensku než Itálie, takže se na mě přijede podívat někdo z rodiny i kamarádi. V Plzni hrála spousta kluků, kteří se mnou byli v repre. Na zápas se osobně velmi těším," řekl na tiskové konferenci sedmadvacetiletý reprezentant Škriniar, který s Interem v roce 2019 potkal v hlavní fázi Ligy mistrů pražskou Slavii.

Ocenil kvality Viktorie. "Plzeň má velmi dobré mužstvo, trenér (Bílek) nastavil velmi dobrý systém. Dívali jsme se na její zápasy, rozebírali jsme si jejich hru. Myslím si, že jejich největší zbraní je, že jsou fyzicky velmi dobře připravení. Na to si určitě budeme dávat pozor, hlavně na dlouhé míče, kterými se prezentují, a rychlé protiútoky. To se budeme snažit eliminovat," uvedl někdejší hráč Žiliny.

Podobný názor vyslovil také Inzaghi. "Sledoval jsem zápasy Plzně v Karabachu a v Barceloně. Po fyzické stránce má velmi dobře připravené hráče. Má dobrý tým, hlavně když hraje doma, tam je její síla. Má velice silné hráče, třeba Mosqueru nebo Sýkoru. Určitě je potřeba se na ně připravit, je to silný tým," konstatoval šestačtyřicetiletý Ital.

Týmy budou ve vzájemném souboji usilovat o první body do tabulky. Plzeň vstoupila do Ligy mistrů prohrou 1:5 v Barceloně, Inter zase doma podlehl Bayernu Mnichov 0:2. "Po prohře s Bayernem to pro nás bude velice důležitý zápas. Máme velice silnou skupinu. Musíme do toho dát všechno," prohlásil Inzaghi.

Jeho svěřenci v sobotu udolali v italské lize FC Turín gólem v 89. minutě 1:0 a zvítězili po dvou soutěžních nezdarech.

"Po dvou prohraných zápasech, v derby s AC a v Lize mistrů s Bayernem, nebyla atmosféra v kabině a v klubu úplně optimální. Prohodili jsme mezi sebou i mezi trenéry v šatně pár slov. Jsme rádi, že se nám podařilo o víkendu vyhrát, a že jsme si zlepšili náladu a spravili si chuť po prohraných zápasech. Určitě se zítra budeme snažit zápas zvládnout, protože je pro nás velmi důležitý," podotkl Škriniar, který k "Nerazzurri" přestoupil v létě 2017 z janovské Sampdorie.