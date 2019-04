Kanonýr Tottenhamu Kane opustil stadion o berlích, nejspíš přijde o zbytek sezony

před 45 minutami

Trenér Mauricio Pochettino se obává, že fotbalisté Tottenhamu za vítězství 1:0 nad Manchesterem City v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů zaplatili až příliš vysokou daň. Londýnský celek totiž přišel kvůli zranění o nejlepšího střelce Harryho Kanea.

Pětadvacetiletý anglický reprezentant si v 58. minutě v souboji s obráncem Fabianem Delphem poranil kotník a když musel střídat, nedokázal ze hřiště ani odejít po svých. Stadion poté opustil o berlích a je velmi pravděpodobné, že ve zbytku sezony už si nezahraje.

Kane si navíc poranil stejný kotník, kvůli kterému na začátku roky šest týdnů nehrál. "Uvidíme zítra, ale vypadá to na stejný problém," řekl po zápase Pochettino. "Jsem z toho smutný a zklamaný. Doufám, že to není nic vážného, ale moc času na uzdravení už nemá. Pro zbytek sezony to bude velký problém," dodal.

Argentinský kouč se také kvůli zranění hvězdy pohádal s Delphem, který podle všeho v souboji Kaneovi kotník přišlápl. "Byl po tom souboji dost agresivní. Snažil jsem se mu vysvětlit, že ani jeden do souboje nešli s cílem toho druhého zranit. A také jsem mu řekl, že měl štěstí, protože mohl na základě videa dostat červenou kartu," dodal.

Dobrou zprávou pro Pochettina může být alespoň fakt, že anglického kanonýra, který dal v probíhající sezoně 24 branek, opět dokázal zastoupit Son Hung-min. Když byl Kane zraněný posledně, korejský útočník skóroval ve čtyřech zápasech po sobě a stejnou roli na sebe vzal i proti City. V 78. minutě se postaral o jediný gól zápasu a připsal si 18. gól v sezoně.

Vítězství sice Tottenham přiblížilo k postupu do semifinále, Pochettino před odvetou, která je v Manchesteru na programu za týden, však za favorita stále považuje soupeře. "Z výhry mám radost. Ukázali jsme kvalitu a podali dobrý výkon, ale pořád nás čeká dalších devadesát minut a Manchester City je pořád favoritem," prohlásil.