Tanec, potlesk, zpěv. Podívejte se, jak to vypadalo v kabině Realu po senzační výhře

Podařil se jim jeden z největších obratů v historii fotbalu. Žádný div, že hráči Realu Madrid postup přes Manchester City do finále Ligy mistrů pořádně oslavili. Podívejte se, jak to vypadalo v jejich kabině po skončení středečního duelu.

Oslava v kabině Realu Madrid po postupu přes Manchester City do finále Ligy mistrů | Video: Asociated Press

"Bílý balet" po porážce 3:4 z úvodního semifinálového duelu prohrával ještě v 90. minutě odvety na svém stadionu 0:1, a potřeboval tak dva góly, aby zachránil alespoň prodloužení. Proti hvězdnému soupeři se mu to senzačně podařilo, pak přidal i postupovou trefu.

"Jako milovník tohohle sportu a Realu Madrid tvrdím, že ten klub se prostě nedá vysvětlit. Nechci znevažovat City, ale historie se nedá vytvořit za dva roky, dokonce ani za deset let," rozplýval se bývalý slavný fotbalista Nizozemska a Realu Clarence Seedorf a narážel tím na to, že klub z Manchesteru patří mezi špičku znovu až v posledních letech a to díky arabskému kapitálu.

"Nepřemýšlel jsem tak, že bychom byli vyřazení, na to ani nebyl čas. Tenhle klub vám nikdy nedovolí svěsit ramena, když se zdá, že je konec. Nikdy nepřestáváte věřit. V tom je velikost Realu Madrid," přidal se kouč Carlo Ancelotti.

"Bílý balet" otočil už osmifinále proti Paris St. Germain v závěrečné půlhodině díky hattricku Karima Benzemy, jenž rozhodl v prodloužení i čtvrtfinále s Chelsea.

"Je to šílené. V play off jsme byli asi tak šestadvacetkrát odepsaní, ale šestadvacetkrát jsme se dokázali vrátit," nadsazoval šťastný záložník Realu Toni Kroos.

"Těžko popsat, co se v závěrečných minutách odehrálo. Paradoxně jsme byli mnohem blíž gólu v prvních 70 minutách než před vyrovnávací brankou. Ale věřili jsme a v kombinaci s fanoušky a tímhle stadionem je z toho další magická noc," radoval se německý středopolař.

Ancelotti si jako jeden z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie připsal další rekord. Po víkendovém triumfu v La Lize a zkompletování unikátní sbírky mistrovských titulů ve všech pěti elitních evropských ligách se dostal jako první kouč popáté do finále milionářské soutěže.

Překonal tak další legendy Marcella Lippiho, Alexe Fergusona i svého dalšího soupeře Jürgena Kloppa, který se Ancelottimu postaví s Liverpoolem 28. května v Paříži.

"Dva roky jsem trénoval Everton, takže to pro mě pořád bude jako derby. Už teď jsme vyřadili tři kandidáty na vítězství, což je velký úspěch. Na finále se moc těším, bude to skvělý zápas," sliboval trenér Realu.

Ancelotti se utká o "ušatý" pohár s Liverpoolem potřetí, dvakrát mu čelil jako kouč AC Milán. V roce 2005 v památném zápase v Istanbulu prohospodařili "Rossoneri" tříbrankové vedení, o dva roky později se jim ale podařila odveta.