Spartak Moskva ztratil v Soluni dvoubrankové vedení, proti Řekům se nedařilo ani Celtiku

před 48 minutami

Spartak Moskva si přivezl do odvety 3. předkola Ligy mistrů ze hřiště PAOK Soluň porážku 2:3, ačkoliv vedl 2:0. Celtic doma remizoval s AEK Atény a Salcburk rozstřílel makedonské Tetovo.

Soluň/Salcburk/Glasgow - Fotbalisté Spartaku Moskva na hřišti PAOK Soluň ztratili dvoubrankové vedení a v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů prohráli 2:3. Salcburk se výrazně přiblížil postupu, když doma porazil Škendiji Tetovo 3:0. Situaci si zkomplikoval Celtic, který v Glasgow jen remizoval s AEK Atény 1:1, přestože víc než půl hodiny hrál v početní výhodě. Odvety se hrají příští úterý.

Spartak poslal do vedení už v sedmé minutě Ivelin Popov a za deset minut zvýšil Quincy Promes. Jenže dvoubrankový náskok hosty ukolébal a PAOK ještě do přestávky skóre otočil. Trefili se Aleksandar Prijovic z penalty, Dimitris Limnios a Dimitris Pelkas. Moskevský tým v 71. minutě mohl vyrovnat z penalty, Promes však nepřekonal brankáře Alexandrose Paschalakise, od něhož se míč šťastně odrazil do tyče a ven.

Útočník Salcburku Moanes Dabour se prosadil nejprve v 16. minutě z penalty, druhou branku přidal izraelský reprezentant v nastavení první půle hlavou po standardní situaci. V 81. minutě proměnil druhý pokutový kop Diadie Samassékou. Krátce poté byl vyloučen domácí Zlatko Junuzovic, ale hráči rakouského šampiona výsledek udrželi.

Celtic začal lépe a v 17. minutě vstřelil první gól díky Callumovi McGregorovi, těsně před pauzou však vyrovnal Viktor Klonaridis. Druhou půli začali hosté špatně a v 57. minutě byl po dvou žlutých kartách v rychlém sledu vyloučen Konstantinos Galanopulos. Řecký mistr však oslabení zvládl a do odvety si veze nadějnou remízu.

Úvodní zápasy 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Salcburk - Škendija Tetovo 3:0 (2:0)

Branky: 16. z pen. a 45.+3 Dabour, 81. Samassékou z pen. ČK: 83. Januzovic (Salcburk).

Celtic Glasgow - AEK Atény 1:1 (1:1)

Branky: 17. McGregor - 44. Klonaridis. ČK: 57. Galanopulos (AEK).

Nemistrovská část:

PAOK Soluň - Spartak Moskva 3:2 (3:2)

Branky: 29. Prijovic z pen., 37. Limnios, 44. Pelkas - 7. Popov, 17. Promes.