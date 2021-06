Sparta proti Rapidu. Letenští začnou snahu o Ligu mistrů soubojem s vídeňským týmem

Fotbalisté pražské Sparty se ve 2. předkole Ligy mistrů utkají s Rapidem Vídeň. První zápas odehrají 20., nebo 21. července v Rakousku, odveta je na programu o týden později. Plzeň se ve 2. předkole Evropské konferenční ligy utká s běloruským Brestem, Slovácko narazí ve stejné fázi soutěže na Lokomotiv Plovdiv.

Sparta coby nasazený tým mohla ve 2. předkole nemistrovské části dostat za soupeře jen tři týmy - kromě Rapidu také Galatasaray Istanbul nebo dánský Midtjylland.

Pokud Pražané z 2. předkola postoupí, získají jistotu minimálně účasti v základní skupině nové Evropské konferenční ligy. V případě, že by přešli i přes 3. předkolo, v němž začne mistrovská Slavia, čekalo by je ještě závěrečné play off.

Letenští si první účast v kvalifikaci Ligy mistrů od roku 2016 vysloužili druhým místem v lize. Posledních sedm startů v kvalifikaci prestižní soutěže Spartě účast v hlavní fázi nevyneslo. Naposledy se v ní představila v ročníku 2005/06.