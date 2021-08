Sparta má působivý tým, řekl Fábregas. Vrbův soubor chválil i trenér Kovač

Přestože fotbalisté Monaka vyřadili Spartu v 3. předkole Ligy mistrů po výhrách 2:0 venku a 3:1 doma, jejich záložník Cesc Fábregas označil Pražany za působivý tým. Postup do závěrečného play off proti Šachtaru Doněck považuje důležitý pro sebevědomí.

"Sparta má působivý tým. Dostala se do 3. předkola, protože si to zasloužila. Hrají velmi agresivní, přímý a náročný fotbal. Po celém hřišti chodí do soubojů jeden na jednoho," řekl na tiskové konferenci Fábregas, který do úterní odvety zasáhl od 67. minuty.

Třetí celek uplynulé sezony francouzské ligy udeřil dvakrát v rozmezí 50. až 56. minuty, kdy se trefili Gelson Martins a Aleksandr Golovin. Za hosty snížil v 78. minutě náhradník David Moberg Karlsson. O tři minuty později ale stanovil konečné skóre rovněž střídající Sofiane Diop.

"Byl to pro nás test. Odvetu jsme nezačali dobře. V prvním poločase nás mohli potrestat ze dvou nebo tří šancí. Tohle je úroveň Ligy mistrů. Spoluhráčům říkám, že francouzská liga je jedna věc, ale v Lize mistrů je úroveň vždycky vyšší. Uděláte jednu malinkou chybu a soupeř vás hned snadno potrestá. Proto se z toho musíme rychle poučit a zlepšit se," uvedl čtyřiatřicetiletý Fábregas, který hrál v minulosti v Arsenalu se současným sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým, na jehož rozlučce s kariérou nechyběl.

Svěřence trenéra Nika Kovače nyní čeká v bitvě o milionářskou soutěž Šachtar, který se do ní probojoval čtyřikrát za sebou.

"Postup je důležitý pro sebevědomí, protože chceme dokončit to, co jsme načali v minulé sezoně. Hrát v Lize mistrů je sen. V následujících dvou týdnech budeme dřít, abychom přes Šachtar přešli. Záleží nám na tom," prohlásil mistr světa i dvojnásobný evropský šampion se Španělskem.

Kromě boje o Ligu mistrů se těší i na to, až si s Monakem zahraje v domácí soutěži proti Paris St. Germain, který v úterý posílil hvězdný Lionel Messi.

"Protože jsem z Barcelony, bude to pro mě složité ji sledovat bez Lea, ale takový je život. Jsem rád, že je Messi v Paříži. Kvalita Ligue 1 se jeho příchodem zvedne. Všichni spoluhráči se mě na něj hodně ptají. Moc se těší, až si proti němu zahrají. Zároveň je to pro nás výzva. Nemůžu se dočkat, až si proti Paříži zahrajeme. Těším se víc než v minulé sezoně," konstatoval Fábregas.

Kovačovi se líbí sparťanský styl hry

Trenér fotbalistů Monaka Niko Kovač si myslí, že se Spartě bude v sezoně dařit. Dvojzápas s Pražany, jejichž herní styl se mu zamlouvá, označil za náročný. Mužstvo kouče Pavla Vrby hodlá sledovat i nadále.

"Byla to dvě náročná utkání, zvlášť to venkovní. Sparta vysoko presuje, velmi dobře napadá a fyzicky je velmi silná. Viděli jsme data po zápase v Praze, i když fyzicky jsme na tom byli lépe. Líbí se mi styl jejich hry. Podle mě se jim bude v sezoně bude dařit," řekl Kovač na tiskové konferenci.

"Sparta se Slavií jsou největšími favority na titul, možná do toho promluví Plzeň. Teď je čeká základní skupina Evropské ligy stejně jako v minulé sezoně, v níž hráli s Lille nebo AC Milán. Myslím si, že si v ní povedou dobře. Stejně jako všechny ostatní týmy, s nimiž jsme hráli, budu sledovat i Spartu," uvedl devětačtyřicetiletý Kovač.

Jeho svěřenci v úterní domácí odvetě udeřili dvakrát v rozmezí 50. až 56. minuty zásluhou Gelsona Martinse a Aleksandra Golovina. Za hosty snížil v 78. minutě náhradník David Moberg Karlsson, o tři minuty později stanovil konečné skóre rovněž střídající Sofiane Diop.

"První krok máme za sebou. Nebyl to jednoduchý dvojzápas, ale z výsledků i přístupu hráčů mám radost. V odvetě jsme v úvodní čtvrthodině měli problémy, poté jsme ale kontrovali hru a zasloužili jsme si vyhrát. Vytvořili jsme si hodně šancí, možná deset. Přesně to si jako trenér přeju. Teď si musíme odpočinout a pokračovat v pátek v lize proti Lorientu," prohlásil někdejší hráč i trenér chorvatské reprezentace a Bayernu Mnichov.

Osminásobný francouzský mistr se v závěrečném play off Ligy mistrů představí proti Šachtaru Doněck. "Zatím jsem ho nestudoval. Nejdříve se musíme připravit na Lorient a teprve potom myslet na Šachtar. Minulou sezonu jsme viděli, jak dobrý tým to je. Dvakrát porazili Real Madrid. Mají hodně brazilských hráčů, kteří jsou velmi kvalitní. Vede je nový italský trenér (Roberto De Zerbi)," konstatoval Kovač.

"Je to ten nejtěžší soupeř, na kterého jsme v play off mohli narazit. Je to působivý tým, který je zvyklý Ligu mistrů hrát. Jsou favority. Věříme ale v naši sílu a kvalitu. Uplynulou sezonu jsme tvrdě dřeli, abychom si vybojovali šanci hrát v Lize mistrů. Na utkání se těšíme, ale jako trenér nejdřív myslím na Lorient," dodal Kovač, který v minulé premiérové sezoně na lavičce Monaka obsadil s mužstvem v Ligue 1 třetí místo.