Horší než vyřazení s Midtjyllandem, hodnotil Trpišovský. A žehral na slabou koncovku

V obou zápasech s Ferencvárosem si slávisté připsali 39 střel, jen jednu jedinou ale dokázali proměnit v gólový zásah. Především z toho důvodu se loučí s Ligou mistrů už v jejím třetím předkole. "Na to, kdo byl lepší, se nehraje, hraje se na provedení," prohlásil po vyřazení kouč červenobílých Jindřich Trpišovský.

Myslíte, že postoupil lepší tým?

Vždycky postoupí ten, který lépe zvládne ty dva zápasy. Na to, kdo byl lepší, se nehraje, hraje se na provedení. Samozřejmě cítím, že jsme měli víc možností, víc šancí, snad ve všech ofenzivních metrikách jsme byli lepší, ale za 180 minut jsme dali jen jeden gól. Postoupilo šťastnější mužstvo, my jsme svoje šance neproměnili. Sportovní štěstí a také kvalita byly na straně soupeře.

Jak Ferencváros hodnotíte?

Potvrdilo se to, co jsme říkali před prvním zápasem. Ferencváros je zkušený tým, je maďarským mistrem, má kvalitní kádr. Směrem dopředu má rychlé a individuálně zdatné hráče. V dvojzápase s námi udělal minimum chyb, byl to rival na úrovni těch, které jsme loni a předloni potkávali v Evropě.

Co se ve vás po vyřazení odehrává?

Velké zklamání. Z toho, že jsme vypadli, přestože jsme dneska podali velmi dobrý výkon, před skvělou kulisou. Bohužel nás chyby, které jsme udělali v Budapešti, dostaly do těžké pozice, ale vzhledem k průběhu druhého zápasu jsme je mohli smazat. Chyběl jeden gól, směrem k případnému prodloužení jsme cítili, že máme víc sil. Letošní vyřazení se mi hodnotí hůř než loni s Midtjyllandem, tehdy to bylo hodně vyrovnané, náročné. Teď ve mně převažuje zklamání, že jsme dali jen jeden gól. Vždyť ještě v 94. minutě jsme měli vyloženou pozici na vápně, ale netrefili jsme bránu… My i diváci jsme si zasloužili jít do prodloužení. Chyběl krůček, jen centimetry.

Loni jste ovšem měli jistou skupinu Evropské ligy, to teď nemáte…

Ano, a nebude to nic jednoduchého. Oba týmy (nyní už je jasné, že Slavia narazí na Legii Varšava, ne na Dinamo Záhřeb, pozn. red.) mají dost zkušených hráčů, čeká nás další soupeř, další mistr své země. Ani nevíme, jak na tom budou zranění hráči. Ti, co nemohli hrát proti Ferencvárosi, a po dnešku třeba i Olayinka.

Udělal byste zpětně něco jinak?

Těžko říct. V obou zápasech jsme byli lepší, první půli duelu v Budapešti jsme paradoxně odehráli skvěle, i když jsme si dali vlastní gól. Úvodních dvacet minut druhého poločasu jsme byli horší, postihl nás výpadek, tehdy se to asi celé lámalo. Ale když sečtu poměr střel na bránu, počet šancí, jeden gól je strašně málo. Těžko v Evropě najdete zápas, v němž máte přes dvacet střel, sedm, osm šancí a tak málo branek.

Podruhé ze tří pokusů pod vámi jste nepostoupili do Ligy mistrů. Nerýsuje se další slávistický komplex?

Všechny souboje, ať už s Kluží, Midtjyllandem nebo Dynamem Kyjev, byly rozdílné, příčiny jiné. Ale je pravda, že lépe zvládáme zápasy v průběhu sezony než na jejím začátku, bohužel právě tehdy přichází její vrchol. Ve skupinách jsme pak podávali lepší výkony než na startu ročníku.

Co všechno se vyřazením z kvalifikace Ligy mistrů mění?

Na boj o Evropskou ligu se bude dělat nová soupiska a přijdou změny, například Honza Bořil už začal trénovat s mužstvem. Liga mistrů byl sen, Evropská liga je cíl. Ten se nemění, chybí nám k němu dva zápasy. Přestupní trh se teprve rozbíhá a určitě bude zájem o některé hráče, kádr se bude utvářet, navíc máme spoustu zraněných. Na vytvoření soupisky je krátký čas, zase to bude velká alchymie, jak ji poskládat. Na té současné nebyl třeba Ekpai, který je zdravý a jeví se skvěle, ale my jsme museli křídelníky používat na jiných pozicích.

Není pro vás boj o Evropskou ligu ústupem z předešlých pozic?

Liga mistrů je krásná soutěž, moc často jsme ji nehráli a bude čím dál těžší se do ní dostávat. Je otázka, nakolik reálné je pro české týmy mít cíle probojovat se právě do této soutěže.