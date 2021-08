Pekhart proti Slavii, Liga mistrů bude i bez Vaclíka. Oslabené Malmö vyřadilo Rangers

Itálii a Španělsko tento týden čeká vlna silného vedra. Uvádějí to národní meteorologické služby obou států, podle kterých teploty zřejmě vystoupají na maximum od začátku roku. Nejtepleji by mělo být na jihu Itálie, kde by rtuť teploměru mohla dosáhnout až k 50 stupňům Celsia. Horka by měla polevit až začátkem příštího týdne.

Velký příliv teplého vzduchu z Afriky do obou zemí způsobí tlaková výše nad Středozemním mořem, které italská média dala název Lucifer. Teploty by se měly výrazně zvýšit ve druhé polovině týdne a ve Španělsku se očekává také písečný prach ze Sahary.

Ve střední a severní Itálii se podle agentury ANSA očekávají teploty kolem 40 stupňů Celsia. Teplo bude i na horách, ve výšce 1500 metrů nad mořem se předpokládají teploty kolem 30 stupňů. Itálii tak podle meteorologů čeká nejteplejší týden roku. Horka by podle nich měla začít odeznívat až v první polovině příštího týdne.

Vzhledem k velké vlně horkého vzduchu italská civilní ochrana varovala před rozšířením lesních požárů. V posledních dnech italští hasiči bojují s požáry hlavně na Sicílii a v Kalábrii, kde ohně ohrožují i bukové lesy v oblasti Aspromonte Valle Infernale, jež byly nedávno zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.

Španělsko se chystá na první vlnu veder od začátku léta, napsala dnes agentura EFE. Teploty se začnou na většině španělského území zvyšovat ve středu. Tento den by se podle španělské meteorologické služby Aemet měly teploty pohybovat kolem 40 stupňů v Andalusii a v dalších regionech na jihu země. Od čtvrtka do neděle pak vystoupají na 42 až 44 stupňů Celsia. Aemet nevylučuje, že v některých oblastech mohou padnout teplotní rekordy. Vedra by měla začít odeznívat od pondělí. Podle meteorologů Španělsko čeká "nejintenzivnější, nejrozsáhlejší a nejvytrvalejší vlna veder od začátku léta".