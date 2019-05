Slavia zná možné soupeře pro boj o Ligu mistrů: Ajax, Celtic, FC Kodaň či Záhřeb

před 1 hodinou

České fotbalové kluby po středečním finále Evropské ligy znají většinu možných soupeřů pro kvalifikaci evropských pohárů v další sezoně.

Ligový šampion Slavia si ve 4. předkole Ligy mistrů může zahrát s Ajaxem Amsterodam, Celticem Glasgow, Dinamem Záhřeb či si zopakovat loňský souboj s FC Kodaň z Evropské ligy.

Vicemistr Plzeň pak ve 2. předkole narazí buď na Basilej, nebo Olympiakos Pireus. V kvalifikaci Evropské ligy se představí tři české celky - Sparta začne ve 3. předkole, Jablonec a vítěz kvalifikačního duelu Ostrava - Mladá Boleslav o předkolo dřív.

Porážka Arsenalu s Chelsea 1:4 ve finále Evropské ligy nepotěšila Spartu, která potřebovala k účasti přímo v základní skupině soutěže triumf "Kanonýrů".

Jistotu skupiny pohárů má z pěti českých pohárových zástupců pro nadcházející sezonu pouze Slavia. V případě nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů se automaticky přesune do Evropské ligy, takže získá prémii nejméně 204,7 milionů korun.

Slavia bude ve 4. předkole mistrovské části nenasazená a los jí přidělí jeden ze čtyř nasazených týmů. Všichni soupeři však musejí nejprve potvrdit roli favoritů a zvládnout předchozí předkola.

Červenobílí mohou narazit na semifinalistu vrcholícího ročníku Ajax Amsterdam v kádru s českým talentem Václavem Černým, skotského šampiona Celtic Glasgow, Kodaň, s níž hráli na podzim ve skupině Evropské ligy 1:0 venku a 0:0 doma, či Dinamo Záhřeb, které v únoru na úvod vyřazovací části Evropské ligy vyřadilo Plzeň po výsledcích 1:2 venku a 3:0 doma.

Jen šest volných míst V novém ročníku Ligy mistrů je jen šest volných míst, o něž se bude bojovat ve čtyřech předkolech. Rozdělení míst je dáno výsledky klubů v pěti předcházejících sezonách. Česko kleslo z jedenáctého místa na třinácté, takže mistr na rozdíl od minulého ročníku musí do čtvrtého předkola. Přehled účastníků Ligy mistrů: Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencie, Juventus Turín, Neapol, Inter Milán, Bergamo, Bayern Mnichov, Dortmund, Leverkusen, Lipsko, Paris St. Germain, Lyon, Lille, Petrohrad, Lokomotiv Moskva, Šachtar Doněck, Benfica Lisabon, Genk, Galatasaray, Salcburk.

Plzeň jako druhý tým české nejvyšší soutěže začne ve 2. předkole nemistrovské části a jako nenasazený celek ji hned na úvod čekají velmi těžcí soupeři. Po středečním finále Evropské ligy má Viktoria jasno, že se utká buď s historicky nejúspěšnějším řeckým klubem Olympiakos Pireus, nebo s Basilejí.

Švýcarský celek, v jehož dresu po sezoně skončil český stoper Marek Suchý, v posledních dvou ročnících domácí soutěže skončil druhý, předtím osmkrát za sebou triumfoval. Soupeře se dozví už 18. června.

Pokud Plzeň přes 2. předkolo postoupí, bude opět nenasazená a narazí na jednoho ze čtyř nasazených soupeřů. Zahrát si může například s portugalským FC Porto či přemožitelem Slavie v letní kvalifikaci Ligy mistrů Dynamem Kyjev.

Postup ze 2. předkola by zároveň Viktorii vynesl jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. Pokud by přešla i přes 3. předkolo Ligy mistrů, čekalo by ji ještě závěrečné play off.

V Evropské lize Sparta musí zdolat dvě předkola, aby se dostala do základní skupiny. V obou případech by byla nasazená. Ve 3. předkole by Letenští jako nejtěžší soupeře mohli dostat turecký Trabzonspor s českým obráncem Filipem Novákem, belgické Antverpy, nizozemský Arnhem, chorvatský Hajduk Split, či portugalský Guimaraes. Ve 4. předkole se nabízí belgický Lutych, anglický Wolverhampton, či Spartak Moskva.

Zbylé dva české celky v Evropské lize - Jablonec a vítěz kvalifikačního duelu - začnou už ve 2. předkole. V něm budou mezi nasazenými a jako nejnepříjemnější soupeři jim hrozí tři kazašské týmy.

V dalším předkole už by čeští zástupci nebyli nasazeni. Jablonec si v uplynulé sezoně zahrál základní skupinu, posledním účastníkem bude lepší ze sobotního kvalifikačního utkání mezi Ostravou a Mladou Boleslaví. Druhé předkolo se bude losovat 19. června.