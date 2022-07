Skvělá zpráva pro Plzeň: při losu závěrečného předkola Ligy mistrů bude nasazená

Šance plzeňských fotbalistů na postup do skupiny Ligy mistrů vzrostly. Po středečním vyřazení Olympiakosu Pireus ve 2. předkole od Haify bude úřadující český šampion při úterním losu závěrečného předkola mezi nasazenými a v případě postupu ze 3. předkola přes Šeriff Tiraspol by se tak v play off kvalifikace vyhnul papírově nejtěžším soupeřům.

Pokud by z 2. předkola postoupili všichni favorité, byla by Plzeň ve 4. předkole prvním nenasazeným. Závěrečné předkolo se bude losovat ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu v úterý, tedy ještě dříve, než začne 3. předkolo. V osudí mistrovské části play off tak bude šest dvojic a dva celky, které vstoupí do hry až ve 4. předkole. Plzeň se díky nečekanému vyřazení Olympiakosu dostala jako poslední mezi čtveřici nasazených. Viktoria figuruje ve dvojici s Tiraspolem, který coby hůře postavený tým případně převezme koeficient Západočechů. Vedle Plzně a Šeriffu budou mít papírově lepší výchozí pozici také FC Kodaň a vítězové dvojzápasů Ludogorec Razgrad - Dinamo Záhřeb a Crvena zvezda Bělehrad - Pjunik Jerevan. Mezi čtveřicí nenasazených, z nichž vzejde případný soupeř Viktorie, jsou tři dvojice a turecký šampion Trabzonspor, který začne až ve 4. předkole. Plzeň by vedle něj mohla narazit i na vítěze dvojutkání Bodö/Glimt - Žalgiris Vilnius, Maccabi Haifa - Apollon Limassol a Karabach - Ferencváros Budapešť. S maďarským přemožitelem Slovanu Bratislava vloni vypadla v kvalifikaci pražská Slavia. Přes Karabach Plzeň přešla po dvou remízách ve 3. předkole v roce 2016 díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už nyní neplatí. Aby si Viktoria mohla zahrát závěrečné předkolo, musí nejprve vyřadit Tiraspol. Dvojutkání zahájí příští úterý venku. Ve 2. předkole Plzeň přešla po dvou vítězstvích přes Helsinky a zajistila si tím minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Za postup do skupiny Ligy mistrů by Západočeši inkasovali prémii v přepočtu 384 milionů korun. V úterý se losuje i závěrečné 4. předkolo Evropské ligy a Evropské konferenční ligy. V osudí tak vedle Plzně bude z českých klubů i Slovácko a v případě dnešního postupu z 2. předkola také Slavia a Sparta. Účastníci 4. předkola mistrovské části Ligy mistrů: Nasazení: Ludogorec Razgrad/Dinamo Záhřeb, Crvena zvezda Bělehrad/Pjunik Jerevan, FC Kodaň, Šeriff Tiraspol/Viktoria Plzeň. Nenasazení: Karabach/Ferencváros Budapešť, Bodö/Glimt/Žalgiris Vilnius, Maccabi Haifa/Apollon Limassol, Trabzonspor.