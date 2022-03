United se zlobí na sudího. Jeho výroky byly podivné a Atléticu toleroval zdržování

Trenér fotbalistů Manchesteru United Ralf Rangnick si po prohře 0:1 s Atléticem Madrid v domácí odvetě osmifinále Ligy mistrů stěžoval na podivné výroky rozhodčích. Čtyřminutové nastavení německý kouč označil za vtip. "Rudí ďáblové" v součtu s úvodní remízou 1:1 vypadli.

Úterní zápas na stadionu Old Trafford rozhodl ve 41. minutě obránce Renan Lodi. Domácí měli šance, ale nedokázali překonat výborného brankáře Jana Oblaka. United neporazili Atlético ani ve čtvrtém vzájemném duelu v evropských pohárech.

"Ve druhém poločase to bylo těžké a hra byla neustále přerušená. Pořád někdo ležel na zemi. Také bych zmínil některé podivné verdikty rozhodčích," řekl Rangnick v rozhovoru s britskou televizí BT Sport.

"Neříkám, že tohle bylo rozhodující, ale minimálně sudí (Slavko Vinčič) příliš často toleroval zdržovací hrátky. A čtyřminutové nastavení ve druhé půli? To je pro mě vtip," doplnil třiašedesátiletý trenér, který vede United do konce sezony.

Cílem manchesterského týmu je umístění v nejlepší čtyřce anglické ligy. Momentálně je pátý. "Musíme být realisté. Aby se to povedlo, potřebujeme vyhrát šest, možná sedm utkání (ze zbývajících devíti) a porazit Arsenal venku. Nebude to snadné, ale uděláme všechno pro to, abychom skončili čtvrtí," prohlásil Rangnick.

Domácí brankář David de Gea ocenil kvalitu španělského soupeře. "Jsou hodně zkušeným týmem a umí hrát takové zápasy. Po jejich gólu pro nás bylo těžké si vytvářet šance. Snažili jsme se až do konce, ale nestačilo to. Jsme hrozně zklamaní," konstatoval bývalý gólman Atlética.

United prodloužili čekání na trofej, naposledy v roce 2017 vyhráli Evropskou ligu pod koučem Josém Mourinhem.

"Vyřazení z Ligy mistrů vždycky bolí. Obzvlášť po remíze v Madridu, kde jsme měli vyhrát. Ale to se nám nepovedlo a jsme zase venku. Pro nás další špatný rok, takže je to velmi, velmi těžké," dodal de Gea.