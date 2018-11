Plzeňská šance na jaro žije. Viktoria otočila zápas s CSKA, v Moskvě vyhrála 2:1

před 1 hodinou

Fotbalisté Plzně v utkání pátého kola Ligy mistrů v Moskvě porazili CSKA 2:1 po obratu ve druhém poločase a zvýšili své naděje na třetí místo ve skupině G, které znamená postup do jarní fáze Evropské ligy.

Skóre utkání v Lužnikách otevřel v desáté minutě Nikola Vlašič gólem z penalty. V závěru první půle neproměnil pokutový kop Roman Procházka, ale slovenský záložník pak v 56. minutě vyrovnal a v 81. minutě rozhodl Lukáš Hejda.

Čeští šampioni v tabulce skupiny bodově dotáhli CSKA, s nímž mají po domácí remíze 2:2 lepší vzájemné zápasy. Ke konečné třetí pozici tak Viktorii stačí v posledním domácím utkání s AS Řím (12. prosince) získat stejně bodů jako moskevský tým na stadionu Realu Madrid. Real a AS už mají jistý postup do další fáze Ligy mistrů.

V základní sestavě Plzně chyběl záložník Kopic, který doléčuje zranění kotníku a začal mezi náhradníky. Na levé straně zálohy nastoupil Kovařík a napravo Petržela. V útoku Viktorie dostal opět přednost Chorý.

Domácí v mrazivém počasí začali velkým náporem a Bistrovič křížnou ranou minul branku. Poté Petržela v pokutovém území podkopnul Ščennikova a nařízenou penaltu suverénně proměnil Vlašič. Chorvatský záložník skóroval z pokutového kopu i v zářijovém duelu v Plzni (2:2).

Hráči CSKA rozebírali plzeňskou obranu a vytvářeli si další velké šance. Volný Ščennikov hlavičkoval nad břevno a Čalovovu ránu vyrazil Hruška. Sám před brankářem Viktorie pak opět zaváhal Ščennikov a zamířil vedle.

Plzeňští poprvé zahrozili až po půlhodině hry, kdy Procházkův přímý kop zlikvidoval Akinfejev. Západočeši pak vyrovnali hru a před pauzou mohli srovnat i skóre. Ščennikov v šestnáctce fauloval Řezníka, ale Procházka penaltu neproměnil a slabou střelou k tyči nechal vyniknout Akinfejeva.

Do druhého poločasu naskočil Kopic a v 56. minutě pomohl k vyrovnání. Po kombinaci s Petrželou našel na druhé straně pokutového území volného Procházku, který napálil míč do horního růžku.

Moskevský tým si za sílícího sněžení opět vytvořil tlak a Plzeň podržel Hruška, když tváří v tvář vychytal Sigurdssona. V 81. minutě hosté otočili skóre. Hrošovský po rohu nacentroval do šestnáctky a Hejda hlavou překonal Akinfejeva.

Hosté v závěru těsný výsledek udrželi a venku v Lize mistrů vyhráli teprve podruhé v historii. Podařilo se jim to poprvé od roku 2011, kdy uspěli na hřišti Borisova.

Zápas 5. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů:

CSKA Moskva - Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)

Branky: 10. Vlašič z pen. - 56. Procházka, 81. Hejda. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). ŽK: Obljakov, Čalov - Hubník, Hrošovský, Kopic.

CSKA: Akinfejev - Nababkin, Becao, Černov - Fernandes, Vlašič, Bistrovič, Ščennikov (46. Jefremov) - Sigurdsson, Čalov (80. Žamaletdinov), Obljakov (72. Kučajev). Trenér: Gončarenko.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský (46. Kopic) - Procházka, Hrošovský - Petržela (70. Havel), Čermák, Kovařík - Chorý (81. Řezníček). Trenér: Vrba.

Tabulka:

1. Real Madrid 4 3 0 1 10:2 9 2. AS Řím 4 3 0 1 10:4 9 3. CSKA Moskva 5 1 1 3 5:9 4 4. Plzeň 5 1 1 3 5:15 4

Skupina E:

AEK Atény - Ajax Amsterdam 0:2 (0:0)

Branky: 68. z pen. a 72. Tadič. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.). ČK: 67. Livaja (AEK).