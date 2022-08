Plzeň posílila naděje na Ligu mistrů. V Moldavsku vyhrála oblíbeným výsledkem

Fotbalisté Plzně v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů v Kišiněvě zvítězili nad Tiraspolem po obratu 2:1. Domácí odvetu čeští šampioni sehrají příští úterý.

Šeriff poslal do vedení ve 36. minutě z penalty Rasheed Akanbi, ještě před pauzou vyrovnal rovněž z pokutového kopu Tomáš Chorý. Utkání rozhodl v 55. minutě Pavel Bucha.

Svěřenci trenéra Michala Bílka v letošní kvalifikaci elitní soutěže vyhráli i třetí duel, v minulém předkole vyřadili Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma.

Na stadionu Zimbru Kišiněv se hrálo, protože Tiraspol leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Západočeši nastoupili v netradičním rozestavení 4-4-2 se dvěma útočníky Chorým a Klimentem. Záložník Sýkora hrál na pozici levého obránce, kde už v minulosti zaskakoval.

Plzeňský brankář Staněk už ve druhé minutě vytáhnul Luškjaovu střelu. Na druhé straně se o chvilku později blýskl také Abalora, který zlikvidoval Buchovu ránu.

Oboustranně ofenzivní fotbal pokračoval i v dalších minutách. Plzeňskou branku z dálky minul Renan Guedes, mezi tyče se nevešla ani následná Kopicova střela, Abalora pak ve velké šanci vychytal Mosqueru.

Po trochu klidnější pasáži zahrál v pokutovém území rukou Sýkora a penaltu ve 36. minutě proměnil Rasheed Akanbi. Za chvíli domácí brankář srazil Havla a rozhodčí Makkelie po kontrole u videa, které v letošní kvalifikaci pohárů má premiéru ve 3. předkole Ligy mistrů, nařídil pokutový kop i pro Plzeň. Chorý nezaváhal podobně jako v úvodním zápase 2. předkola v Helsinkách.

V úvodu druhé půle dvakrát podržel hosty Staněk, jenž se blýskl proti přímému kopu Pernambuca i následné ráně brazilského útočníka. Plzeňští se vymanili z náporu Tiraspolu a v 55. minutě skórovali. Míč po Mosquerově centru se odrazil k Buchovi a ten netradičně hlavou překonal Abaloru.

Viktoria v závěru moldavské šampiony do velkého tlaku nepustila a vyhrála třetí ze čtyř soutěžních utkání v sezoně.

Západočeši by v případě vyřazení Šeriffu získali v přepočtu minimálně 213 milionů korun (za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy) plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Plzeň by v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů hrála s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. Pokud by Viktoria s Tiraspolem vypadla, narazila by ve 4. předkole Evropské ligy na poraženého z dvojice CZ Bělehrad - Pjunik Jerevan.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Šeriff Tiraspol - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Branky: 36. Rasheed z pen. - 41. Chorý z pen., 55. Bucha. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Kpozo, Kiki, Abalora, Rasheed - Kalvach, Hejda, Kopic.

Sestavy:

Tiraspol: Abalora - Renan Guedes, Kiki, Radeljič, Kpozo - Luškja (72. Botos), Kyabou, Badolo - Pernambuco, Tejan, Rasheed (89. Ouattara). Trenér: Tomas.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Sýkora - Kopic, Kalvach, Bucha (90.+2 Qose), Mosquera (75. Holík) - Kliment (75. Trusa), Chorý (67. Dedič). Trenér: Bílek.