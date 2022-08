Lvice to dokázaly i za muže. Anglie opěvuje mistryně, výhru oslavily tancem na stole

Angličané slaví zisk velké fotbalové trofeje. Zatímco v mužském fotbale čekají na vítězství na velkém turnaji od roku 1966, v ženském se dočkali o víkendu díky výhře fotbalistek Albionu ve finále Eura 2:1 nad Německem.

Chorál "It’s coming home" připomínající světu, že fotbal vznikl v Anglii, je hitem mezinárodních turnajů posledních let. Zároveň vyjadřuje přání fanoušků na ostrovech, aby se i některá z velkých trofejí "vrátila domů".

Naděje vkládala fotbalová veřejnost hlavně do domácího Eura 1996 nebo do toho posledního, jehož finále hostilo Wembley. Loni sen zmařily penalty ve finále, po kterých se radovali Italové s veterány Bonuccim a Chiellinim.

Na světovém šampionátu získal mužský tým naposledy zlato v roce 1966. Od té doby čeká byť jen na účast ve finále. Naposledy jí byl blízko před čtyřmi lety v Rusku, kdy vypadl v semifinále.

Anglie se teď ale přece jen dočkala.

Vytouženou trofej zařídil ženský tým. Německo zdolal na Euru žen v prodloužení 2:1 zásluhou trefy Chloe Kellyové po rohovém kopu. Plné Wembley tak mohlo slavit a s ním později i celá země včetně zaplněného Trafalgarského náměstí.

Obrovský zájem veřejnosti byl ještě před několika lety nemyslitelný. Ženský fotbal stál na vedlejší koleji. "Když jsme v roce 2009 prohrály ve finále Eura s Německem, při našem návratu na letiště Heathrow na nás nečekal jediný novinář. Rozdíl mezi dneškem a tehdejší dobou je neuvěřitelný," připomíná tehdejší kapitánka týmu Faye Whiteová.

Za třináct let se situace radikálně změnila. Zprofesionalizoval se celý ženský fotbal a strmě narostl také zájem o něj.

Podle Whiteové je rozdíl především v prostředcích, které do ženského fotbalu směřují. "Ukazuje se, že se konečně zúročují roky těžké práce a také nezbytných investic," říká.

Opět připomíná ne tak dávnou minulost. "Když jsem ve svých sedmnácti letech v roce 1996 přestoupila do Arsenalu, musela jsem platit každý týden poplatky za to, abych mohla hrát. Asi pět liber týdně, což tehdy nebylo nic levného. V případě mužského týmu byste museli jít hodně daleko do historie, abyste na něco podobného narazili," přemýšlí.

V posledních letech se ovšem podmínky fotbalistek výrazně zlepšily. Zatímco před deseti roky byl u hráček Anglie jeden fyzioterapeut a jeden doktor, dnes se alespoň v případě reprezentace realizační týmy dramaticky rozrostly a lze je srovnávat s těmi u mužských týmů.

Zlepšila se i finanční stránka. Není to tak dávno, co si musely i největší hvězdy v zemi přivydělávat v dalším zaměstnání, aby se uživily. V roce 2009 ale fotbalová asociace nabídla reprezentantkám plnohodnotné smlouvy, díky kterým mohly opustit práci a více se věnovat fotbalu.

Výsledky investic do ženského fotbalu v Anglii mohli diváci sledovat v neděli.

Nejdřív slavící střelkyni rozhodujícího gólu v prodloužení Kellyovou. Její fotka, jak jen ve sportovní podprsence máchá svlečeným dresem nad hlavou, obletěla svět.

A nakonec také na pozápasové tiskové konferenci, kterou přerušil slavící tým s písní na rtech. "It’s coming home," znělo tiskovým střediskem, zatímco hráčky tancovaly na stole i kolem něj a užívaly si triumf, na který celá země tak dlouho čekala.