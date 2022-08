Pokud fotbalisté Plzně vyřadí ve 3. předkole Ligy mistrů Tiraspol, zahrají si v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. Český šampion by začal dvojutkání venku a odvetu by odehrál doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Úvodní zápasy závěrečného 4. předkola jsou na programu 16. a 17. srpna, druhé duely o týden později. Plzeň ve 2. předkole vyřadila Helsinky po vítězstvích 2:1 venku a 5:0 doma a zajistila si účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Dvojzápas 3. předkola rozehraje Viktoria dnes večer venkovním utkáním proti Tiraspolu. Na cestě do skupiny Ligy mistrů potřebují Západočeši zdolat tři soupeře, přes jednoho už přešli.