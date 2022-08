Na Slovácko čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy vídeňská Austria

Fotbalisté Slovácka se v případě postupu přes Fenerbahce Istanbul utkají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy s Austrií Vídeň. První zápas by svěřenci trenéra Martina Svědíka odehráli 18. srpna v rakouské metropoli, odvetu o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu usiluje o premiérovou účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. V kvalifikaci potřebuje vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy.

Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy musí Slovácko zdolat dva soupeře. Pokud by neuspělo ve 3. předkole, které začne ve čtvrtek v Turecku, čekalo by ho závěrečné předkolo Evropské konferenční ligy.

Tým z Uherského Hradiště měl coby vítěz MOL Cupu původně startovat ve 3. předkole Evropské konferenční ligy, k přesunu do lepší soutěže mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Evropské konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se postupové příčky posunuly.

Slovácko v minulé sezoně vypadlo hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy. Předtím hrálo pouze dnes již neexistující letní Pohár Intertoto.