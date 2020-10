Noční můra, zesměšnění. Tým Realu po ostudě navštívil prezident, Zidane je pod tlakem

První působení Zinedina Zidana u Realu Madrid bylo extrémně úspěšné. Třikrát v řadě vyhrál Ligu mistrů, triumfoval i v La Lize. Jeho druhé angažmá v roli trenéra je úplně odlišné. Dvě domácí porážky v řadě a především ostudný poločas proti Šachtaru Doněck dostaly legendu klubu pod obrovský tlak.

Na dvě domácí prohry v řadě nejsou v Madridu zvyklí. Pokud by v ochozech stadionu Alfreda di Stefana byli fanoušci, určitě by tým po prohře 2:3 s oslabeným Šachtarem Doněck vypískali, shodují se komentátoři.

Titulní strany španělských deníků zaplavily ohlasy na porážku Madridu. Noční můra, píše Mundo Deportivo. Zesměšnění v Lize mistrů, komentuje Sport. Den ode dne horší, přidal se plátek Marca.

Do útrob stadionu ihned po konečném hvizdu zamířil jeden z mála diváků v hledišti. Šéf klubu Florentino Pérez. Jeho návštěva byla nezvykle krátká, trvala jen asi tři minuty a podle zdroje deníku Marca měli hráči po jeho odchodu pořádně protáhlé obličeje.

Zodpovědnost za porážku na sebe strhl Zidane. "Zasloužíme si kritiku. Všichni z nás a já jako první. Jsem zodpovědný a musím hledat řešení, protože tohle se nesmí stávat," vracel se k průběhu zápasu.

Madrid po bezkrevném výkonu v první půli prohrával 0:3, úplnou katastrofu odvrátily dvě branky ve druhém poločase, o které se postarali Modrič a Vinicius. Real přesto neodčinil víkendovou prohru s nováčkem španělské ligy Cádizem.

Thursday’s front page headlines from Marca, Diario Sport and El Mundo Deportivo, in English!https://t.co/1Uzt8GwcZH — footballespana (@footballespana_) October 21, 2020

"Neviděl jsem na hřišti tým, který jsem chtěl vidět. Byl to špatný zápas a je to moje vina. Měl jsem najít řešení, ale proti Šachtaru jsem ho nenašel," přiznal. "Zasloužíme si kritiku. Všichni z nás, já jako první. Chybělo nám něco od všeho, především sebevědomí," dodal Zidane.

Zidane znovu na vratké židli

Francouzský trenér je pod tlakem, start sezony se mu zatím nevydařil. Zvlášť z pohledu Ligy mistrů je porážka v úvodním kole komplikací. Real je stále jasným favoritem na postup, ale v odvetě se Šachtarem ani v zápasech s Borussií Mönchengladbach a Interem Milán si už nesmí dovolit větší zaváhání.

Do podobné situace se dostal tým už loni na začátku skupinové fáze. Tehdy se pod Zidanem také kývala židle. Konec ve skupinové fázi by pro Real byl katastrofou.

"Nová sezona Ligy mistrů teprve začala a my to nevzdáme," burcuje Zidane. V Lize mistrů i s koncem loňské sezony Real prohrál už potřetí za sebou. To se stalo poprvé od roku 1986. "Je mi to líto kvůli hráčům. Díky nim jsem toho hodně vyhrál. Nezaslouží si to, ale takový je fotbal," dodal trenér.

"V prvním poločase jsme nebyli hodni této soutěže," přidal své hodnocení záložník Luka Modrič. Realu chybí zraněný kapitán Sergio Ramos a je to znát. Madrid prohrál sedm z osmi posledních utkání, ve kterých Ramos chyběl.

A to tým čeká už v sobotu Clásico proti Barceloně. "Nezapomněli jsme hrát fotbal, zápas s Barcelonou je nevyzpytatelný a my budeme připravení," dodal Modrič, který se v utkání postaral krásnou ranou o zmírnění porážky.