Manchester City je v osmifinále LM, Šachtar utrpěl další debakl

Fotbalisté Manchesteru City jsou pátým jistým osmifinalistou Ligy mistrů. Postup si zajistili výhrou 1:0 na hřišti Olympiakosu Pireus.

K play off nakročili ve skupině B i fotbalisté Mönchengladbachu, kteří tři týdny po výhře 6:0 porazili Šachtar Doněck 4:0 i v domácí odvetě. Na obou stadionech se před zápasy držela minuta ticha za dnes zesnulou fotbalovou legendu Diega Maradonu.

"Citizens", kterým ve skupině C stačila k postupu i remíza, se dostali do vedení ve 36. minutě, když kapitán Sterling přihrál patičkou do ideální střelecké pozice Philu Fodenovi a ten se trefil do odkryté poloviny branky. Dvacetiletý Foden skóroval i ve svém třetím ročníku v Lize mistrů. Manchester prodloužil sérii bez prohry ve skupinové fázi soutěže na 16 zápasů a postupem napodobil Chelsea, Sevillu, Barcelonu a Juventus.

Mönchengladbach, který před třemi týdny v Kyjevě vyhrál první poločas 4:0, opět do úvodního dějství vstoupil ve velkém stylu. V 17. minutě proměnil Lars Stindl penaltu po faulu na Thurama, po půl hodině si na Stindlův rohový kop naskočil Nico Elvedi a hlavičkou na bližší tyč nedal gólmanu Pjatovovi šanci zasáhnout.

V nastavení první půle pak překonal Pjatova povedenými nůžkami Breel Embolo, jenž se ve 23 letech trefil v soutěži už za třetí klub. Konečnou podobu výsledku dal v 77. minutě Oscar Wendt, který stejně jako Elvedi skóroval v soutěži poprvé. Borussia vyhrála domácí zápas Ligy mistrů po pěti letech, kdy dva góly Seville (4:2) dal dnešní střelec Stindl. V neúplné tabulce má na prvním místě čtyřbodový náskok na Šachtar a Real Madrid, který nyní hraje na hřišti Interu Milán.