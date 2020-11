Penalta pro Paříž byla vtip. VAR asi sledoval jiný zápas, prohlásil trenér Lipska

Trenér fotbalistů Lipska Julian Nagelsmann po úterní porážce 0:1 na stadionu Paris St. Germain ve čtvrtém kole Ligy mistrů označil penaltu, ze které Neymar vstřelil vítězný gól, za vtip. Podle německého kouče domácí Ángel Di María svůj pád v šestnáctce přihrál a videorozhodčí zřejmě sledoval jiné utkání.

Di María spadl po kontaktu s Marcelem Sabitzerem a hlavní sudí Danny Makkelie ve spolupráci s videorozhodčím Kevinem Blomem odpískal pro domácí pokutový kop. Ten v 11. minutě proměnil Neymar, přestože brankář Péter Gulácsi směr jeho střely vystihl.

"Nemyslím si, že Paříž měla v zápase opravdovou šanci, a ta penalta byla vtip. Je opravdu smutné, že takové rozhodnutí padne na úrovni Ligy mistrů. Byl to nasimulovaný pád, nulový kontakt. VAR pravděpodobně sledoval jiný zápas," řekl Nagelsmann v rozhovoru pro televizi Sky Germany.

Lipsko, které na začátku listopadu doma zdolalo PSG 2:1, slibné šance neproměnilo a odjelo s prázdnou. Finalista minulého ročníku německého soupeře bodově dorovnal a díky lepším vzájemným duelům před ním drží druhé postupové místo ve skupině H za vedoucím Manchesterem United.

"Někdy nuance rozhodují. Bylo by zasloužené, kdybychom na konci dostali odměnu. Teď ve skupině držíme nejhorší karty. Musíme vyhrát zbývající dvě utkání a doufat, že Paříž v nich neuspěje," prohlásil Nagelsmann.

Jeho protějšek a krajan Thomas Tuchel si notně oddychl, protože případná porážka by francouzského giganta prakticky vyřadila ze hry o postup do osmifinále. "Potřebovali jsme vyhrát a vyhráli jsme. Byl to velmi těžký zápas," uvedl německý trenér, který si rýpl do kritiků.

"Neviděli jste výborný Paris St. Germain? Omlouvám se. Byli jsme v obtížné situaci, ale jako vždy jsme se mohli spolehnout na naši solidaritu. Od PSG očekáváme víc. Ale naše výzva byla zvítězit a tu jsme splnili," dodal Tuchel.