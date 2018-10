Slávistky jsou blízko čtvrtfinále Ligy mistryň, nad Rosengardem vyhrály 2:3

před 41 minutami

Odveta mezi Slavií a Rosengardem se bude hrát 1. listopadu v Praze.

Malmö - Fotbalistky Slavie překvapivě zvítězily v úvodním osmifinále Ligy mistryň na hřišti švédského Rosengardu 3:2 a přiblížily se postupu do čtvrtfinále, které hrály i před rokem. Pražanky si v domácí odvetě 1. listopadu mohou k postupu vedle jakékoliv remízy dovolit i porážku 0:1 či 1:2.

Slávistky jsou blízko k tomu, aby Rosengardu oplatily předloňské vyřazení v osmifinále. Pražanky v Malmö začaly aktivně a ve 14. minutě se po rohu přesně trefila k tyči Pincová. Ve 22. minutě domácí hráčky vyrovnaly, ale ještě do pauzy poslala hostující tým znovu do vedení zblízka Kožárová. V 52. minutě po chybě brankářky Votíkové srovnala Mittagová, ale hned za pět minut povedenou dalekonosnou ranou rozhodla Divišová.

"Smekám před celým týmem, jak jsme k tomu přistoupili a jak jsme to odehráli. Soupeř byl opravdu velmi dobrý, zvlášť v domácím zápase, a my vydolovali výhru. Holky jsou teď v kabině mrtvé, ale tak to má být, po takovém výkonu musí být člověk úplně vyčerpán," řekl pro klubový web slávistický trenér Pavel Medynský.

"Holky plnily předzápasové pokyny. Chtěli jsme hrát náročně a bonusem byly tři góly. Ale pořád je to první utkání, musíme být obezřetní, soupeř má svou sílu a do odvety se musíme pečlivě připravit," dodal.

Slavia hraje osmifinále počtvrté za sebou, v předchozím kole s přehledem vyřadila litevskou Gintru. V minulé sezoně Pražanky došly do čtvrtfinále a vyrovnaly české maximum v soutěži. Předloni slávistky vypadly v osmifinále s Rosengardem po prohrách 1:3 doma a 0:3 venku, za soupeře tehdy ještě hrála bývalá nejlepší fotbalistka světa Brazilka Marta.

Úvodní utkání osmifinále fotbalové Ligy mistryň:

Rosengard - Slavia Praha 2:3 (1:2)

Branky: 22. Utlandová, 52. Mittagová - 14. Pincová, 37. Kožárová, 57. Divišová.

Sestava Slavie: Votíková - Bartoňová, Bartovičová, Pincová, Sjömanová - K. Dubcová - Divišová (88. Veselá), Svitková, Szewieczková, M. Dubcová - Kožárová. Trenér: Medynský.