Bayern v 90. minutě vydřel remízu se Salcburkem, Liverpool vyhrál na Interu

Fotbalisté Liverpoolu zvítězili v úvodním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Interu Milán 2:0 a udrželi si v tomto ročníku stoprocentní bilanci. Favorizovaný Bayern Mnichov dlouho prohrával v Salcburku po trefě Chukwubuikeho Adamua, remízu 1:1 hostům zachránil v 90. minutě Kingsley Coman. Odvety se odehrají v úterý 8. března.

Liverpool vstoupil do utkání na hřišti úřadujícího italského šampiona aktivně a už ve 14. minutě se mohl dostat do vedení. Mané však po centru Robertsona hlavičkoval těsně nad. Inter, jenž se probojoval do vyřazovací fáze Ligy mistrů po deseti letech, měl také blízko ke gólu, jenže Calhanoglu orazítkoval břevno. Ve 23. minutě Maného pohotové nůžky skončily na boční síti.

Po hodině hry sice dostal míč do sítě anglického celku Džeko, jeho trefu však rozhodčí neuznali pro ofsajd.

Druhý tým aktuálního ročníku Premier League poprvé udeřil čtvrt hodiny před koncem. Na rohový kop Robertsona si naběhl střídající Firmino a přesnou hlavičkou nedal Handanovičovi šanci. Uklidnění hosté přidali ještě jednu branku, když se po dalším závaru v pokutovém území Interu prosadil Salah. Egyptský útočník se stal po Peteru Crouchovi druhým hráčem, který se v jedné sezoně Ligy mistrů trefil jak proti AC Milán, tak i jeho městskému rivalovi.

Předloňský vítěz soutěže Bayern narazil na Salcburk v Lize mistrů teprve potřetí. Rakouský mistr, který se do vyřazovací fáze dostal poprvé, se musel od 12. minuty obejít bez zraněného Okafora, jehož vystřídal Adamu. Dvacetiletý rakouský útočník se trenérovi Jaisslemu odměnil o devět minut později, kdy se opřel do míče z hranice pokutového území a poslal domácí nečekaně do vedení. Bayern inkasoval teprve čtvrtý gól v tomto ročníku soutěže.

Nabuzený Salcburk mohl vzápětí svůj náskok zvýšit, jenže Aronssona vychytal pohotovým zákrokem brankář Ulreich. V závěru první půle ještě domácí reklamovali faul v pokutovém území, rozhodčí nicméně po konzultaci s videem penaltu nenařídili.

Bavorský velkoklub se vrhl po přestávce do útoku, ale místo vyrovnání mohl inkasovat. Po rychlém brejku pálil nebezpečně ve 49. minutě Seiwald a hosty musel podržet opět pozorný Ulreich. Bayern svého soupeře přehrával, dlouho se ale nedostal k pořádné šanci. Až v 73. minutě se probojoval do pokutového území z levé strany Coman, jeho střelu gólman Köhn vytěsnil.

V závěru mohli udeřit znovu domácí. Sedm minut před koncem Adamu při dorážce Adeyemiho střely trefil jen bránícího Pavarda. Nakonec Salcburk o cenné vítězství přišel. V 90. minutě prodloužil Pavardův centr Müller až na Comana a ten z bezprostřední blízkosti vyrovnal. Bayern sice přišel o stoprocentní bilanci, nadále však zůstává neporažený.

Úvodní osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů:

Salcburk - Bayern Mnichov 1:1 (1:0)

Branky: 21. Adamu - 90. Coman. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Kohn - Coman, Sabitzer. Diváci: 29.520.

Sestavy:

Salcburk: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald (80. Sučič) - Aaronson - Okafor (12. Adamu), Adeyemi (87. Kjaergaard). Trenér: Jaissle.

Bayern: Ulreich - Pavard, Süle, Hernández - Gnabry (78. Choupo-Moting), Kimmich, Tolisso (80. Sabitzer), Coman - Müller, Sané - Lewandowski. Trenér: Nagelsmann.

Inter Milán - Liverpool 0:2 (0:0)

Branky: 75. Firmino, 83. Salah. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). Bez karet. Diváci: 37.000.

Sestavy:

Inter: Handanovič - Škriniar, De Vrij (88. Ranocchia), Bastoni (90.+1 Dimarco) - Dumfries (88. Darmian), Vidal (89. Gagliardini), Brozovič, Calhanoglu, Perišič - Martínez (70. Sánchez), Džeko. Trenér: Inzaghi.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Thiago (86. Thiago), Fabinho (59. Henderson), Elliott (60. Keita) - Salah, Jota (46. Firmino), Mané (59. Díaz). Trenér: Klopp.