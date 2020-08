Real Madrid v Lize mistrů skončil, vyřadili ho Citizens. Neuspěl ani Juventus

Hokejový útočník Filip Zadina z Detroitu zahájí sezonu v Třinci. Oceláři se dohodli s vedením Red Wings na zapůjčení šestky draftu z roku 2018 před novým ročníkem NHL. Dvacetiletý odchovanec Pardubic bude v Třinci působit do poloviny listopadu, pak by se měly v zámoří rozběhnout přípravné kempy. V Třinci se Zadina setká s otcem Markem, který je asistentem trenéra Václava Varadi.

K Zadinově angažmá v Třinci výrazně pomohlo, že se sám hráč bude finančně spolupodílet na uhrazení vysoké pojistky. "I když děláme vše proto, aby se sezona rozjela v řádném termínu, nacházíme se v nejisté době. Bylo by velmi riskantní platit velké množství peněz za pojistku pro hráče NHL, když se může stát, že odehraje třeba jen tři utkání," řekl klubovému webu sportovní manažer Jan Peterek.

"Filip se nabídl, že se na té finanční zátěži bude sám podílet. Je to ohromné gesto, kterého si vážíme a ukazuje to, jak moc stojí o to si v Třinci zahrát," doplnil Peterek na adresu talentovaného střelce, který v NHL odehrál 37 zápasů a nasbíral 18 bodů za devět branek i přihrávek.

S Třincem už Zadina trénoval a nyní je jasné, že dres Ocelářů oblékne stejně jako v minulosti jeho otec, který má v jejich barvách na kontě 338 zápasů. "Pro mě to bylo jednoduché rozhodování. Třinec patří v Česku ke špičce. Myslím, že právě tady jsou ty nejlepší podmínky pro hokej v Česku," prohlásil Zadina.