Další facka pro Barcelonu, v Lisabonu opět nevystřelila na branku a schytala tři góly

V severoněmeckém Kielu ve středuV německém Kielu strhlo tornádo lidi do vody, sedm jich utrpělo zranění večer tornádo strhlo do vody větší počet lidí na přímořské promenádě, informovala agentura DPA s odvoláním na policii. Sedm lidí utrpělo zranění, šest záchranáři převezli do nemocnic, tři s těžkým zraněním a tři s lehčím.

Neštěstí se podle internetových stránek Deutsche Welle stalo v místním veslařském klubu, když se lidé snažili zajistit loď. Mluvčí hasičů řekl, že je tornádo vyzdvihlo do vzduchu a někteří z nich pak popadali do vody. Jiné udeřily do hlavy předměty létající kolem.

"Na základě fotografií předpokládáme, že šlo o tornádo," řekl DPA Michael Bauditz z německé meteorologické služby. O definitivní závěr však zatím nejde. Tornádo v srpnu zasáhlo Východní Frísko, kde poničilo mnoho domů nebo převracelo auta. V Česku se koncem června přehnalo nad Břeclavskem a Hodonínskem a poničilo kolem 1200 domů, asi 200 z nich muselo být zbouráno. Šest lidí zemřelo. Bouře způsobila škody za miliardy korun.