PSG - Real. Pařížané nastoupí s Messim a Mbappém, hostům nechybí v útoku Benzema

Úvodní sestavy:



Paris Saint-Germain FC: G. Donnarumma - N. Mendes, Kimpembe, Marquinhos (C), Hakimí - Verratti, Paredes, Danilo Pereira - Di María, Messi, Mbappé.



Náhradníci: Navas - Icardi, Neymar, Dagba, Wijnaldum, Kurzawa, A. Herrera, A. Diallo, Draxler, Kehrer, I. Gueye, Simons.



Real Madrid CF: Courtois - F. Mendy, Alaba, Militao, Carvajal - Modrić, Casemiro, Kroos - Vinícius Júnior, Benzema (C), Asensio.



Náhradníci: Lunin - Nacho Fernández, E. Hazard, Marcelo, Valverde, Jović, L. Vázquez, Bale, D. Ceballos, Rodrygo, Isco, Camavinga.



Rozhodčí: D. Orsato - C. Carbone, A. Giallatini.