Manchester City - Real Madrid 1:0. Tlak anglického mistra přetavil v gól Silva

Manchesteru City se daří na všech frontách. Co se týče domácí scény, tak v souboji o titul Premier League mají nad Arsenalem navrch, odehrál o jedno utkání méně, přesto se nachází o čtyři body před konkurentem. The Citizens rovněž postoupili do finále FA Cupu, v městském derby vyzvou ve Wembley Manchester United. V Lize mistrů Guardiolova družina po komfortním postupu ze skupiny vyřadila v osmifinále Lipsko (1:1, 7:0), ve čtvrtfinále si poradila s dalším německým týmem Bayernem (3:0, 1:1). Střelecké produktivitě mužstva vévodí Erling Haaland s parádními 52 trefami.