Manchester City

Je dobojováno a Citizens udělali rázný krok do semifinále. V první půli poslal domácí do vedení parádní ranou Rodri, který odměnil svůj celek za jeho větší aktivitu.

Po pauze se na Emirates Stadium děly věci. Po několika šancí na obou stranách vypověděla službu obrana Bayernu. Nejprve po hrubce Upamecana připravil parádním centrem Haaland gól pro Bernarda Silvu. Hostující obrana poté pokračoval v nepřesvědčivé hře a v 76. minutě byla potrestána. To se prosadil po pěkné souhře Erling Haaland. Následně mohli přidat ještě další gól Álvarez a Rodri, ale ani jeden ve svých šancích neuspěli. Manchester si tak do odvety odnáší velmi dobrý náskok 3:0 a Bayern bude mít opravdu těžkou šichtu, aby se ještě do semifinále dostal.