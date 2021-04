Liga mistrů bude od roku 2024 mít 36 účastníků, nebude se hrát ve skupinách

České bezpečnostní složky odvedly dobrou práci při vyšetřování výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, který česká vláda v sobotu připsala agentům ruské tajné služby GRU. Podle britského deníku Daily Mail to uvedl bývalý ředitel britské rozvědky MI6 John Sawers.

"Nemělo by být překvapením, že ruské tajné služby působí po celé Evropě a myslím, že Češi si to poskládali dohromady velice dobře," řekl podle deníku Sawers v rozhovoru s vysílací společností BBC. "Celé to nese rukopis ruské zpravodajské operace a myslím, že Češi mají ty dva lidi, kteří se pokusili zavraždit (dvojitého agenta) Sergeje Skripala v Salisbury. Myslím, že proti nim mají pádné důkazy."

"V roce 2014 zásobovali (Češi) zbraněmi ukrajinskou armádu a Rusové měli zájem tomu zabránit, takže ruská vojenská rozvědka (GRU) vyhodila do povětří muniční sklad v České republice a o rok později otrávila bulharského prostředníka," řekl Sawers, který vedl britskou špionáž v letech 2009 až 2014.

Podle něj evropské státy vědí odhadem o pouhé desetině "agresivních" aktivit ruských tajných služeb na svém území.