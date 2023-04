"Jsem zničený, zestárl jsem o deset let." Guardiola po výhře nad Bayernem překvapil

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po domácí výhře 3:0 v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů zdůraznil, že dvojzápas s Bayernem Mnichov není ani zdaleka rozhodnutý.

Podle španělského kouče byl soupeř v úterý místy lepším týmem a duel byl o dost náročnější, než naznačuje výše skóre.

"Ani náhodou to nebylo pohodlné vítězství, emočně jsem úplně zničený," překvapil Guardiola hodnocením. "Dneska jsem zestárl o deset let, budu si muset pořádně odpočinout," doplnil.

Na stadionu Etihad se hrál atraktivní a oboustranně otevřený zápas, góly ale dávali pouze domácí. Do vedení je poslal v 27. minutě výstavní ránou záložník Rodri.

"Byl to můj první gól v Lize mistrů, takže to pro mě hodně znamená," rozplýval se šestadvacetiletý španělský reprezentant. "Byla to krásná i důležitá branka, protože v tu dobu jsme měli slabší pasáž. Bayern má zkrátka skvělý tým," chválil Rodri soupeře.

V 70. minutě po Upamecanově chybě našel Haaland centrem zakončujícího Silvu a o šest minut později zvýšil sám norský kanonýr 45. soutěžní brankou v sezoně na konečných 3:0. Haaland má v aktuálním ročníku Ligy mistrů na kontě 11 gólů a vede tabulku střelců.

"Část zápasu byl Bayern lepším týmem, nejvíc nás zatlačil na začátku druhé půle. Udělali jsme ale nějaké drobné změny a závěr už patřil nám. Dali jsme krásné góly a nakonec jsme měli i víc šancí," přemítal Guardiola.

Jeho tým vyhrál posledních devět soutěžních utkání se skóre 34:3 a utnul stoprocentní bilanci Bayernu v soutěži.

Bavorský velkoklub vyhrál všech osm předchozích zápasů včetně dvou ve skupině nad Plzní, to bylo ale ještě pod koučem Julianem Nagelsmannem.

Na jeho místo přišel před třemi týdny Thomas Tuchel, jenž po úterním duelu svůj tým navzdory skóre 0:3 pochválil.

"Nezasloužili jsme si takový výsledek, takže nebudu ani kritizovat své hráče. Do 70. minuty jsme hráli skvěle. Soupeř trestal naše chyby vždy v okamžiku, kdy jsme byli na hřišti zjevně lepší," mrzelo Tuchela.

"Výkon mě potěšil, viděl jsem správný přístup, odvahu, kvalitu. Jen nám pořád schází trochu sebevědomí, abychom se dostali zpět do formy," podotkl německý kouč, který vyhrál Ligu mistrů v roce 2021 s Chelsea.

Nyní mu hrozí, že po vypadnutí ve čtvrtfinále Německého poháru s Freiburgem zažije na lavičce Bayernu v krátké době konec v další soutěži. "Tahle porážka je hodně hořká, ale víme, jaký dovede být fotbal. Ještě není konec," upozornil Tuchel.

"V Allianz Areně se může stát cokoliv. Dobře to vím, tři roky jsem tam trénoval. Pokud Bayern necháme hrát jeho hru, může nám tři góly klidně velmi rychle nastřílet," dodal Guardiola, který působil v Bayernu mezi lety 2013 až 2016 a s klubem získal sedm cenných trofejí.

Odveta je na programu ve středu 19. dubna.