Slavia odcestovala do Maďarska i s Kuchtou. A bez svinstev jako delta, přidal Tvrdík

Jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým duelem odcestovali fotbalisté Slavie ke středečnímu úvodnímu utkání 3. předkola Ligy mistrů do Budapešti proti Ferencvárosi.

Do Maďarska se podle asistenta trenéra Zdeňka Houšteckého přesunuli všichni hráči, kteří figurují na soupisce českého šampiona pro nadcházející dvojzápas, tedy i útočník Jan Kuchta.

"Hráči, kteří jsou napsaní na soupisce, jsou všichni připraveni nastoupit. Uvidíme, jak se to vyvine. Máme před sebou ještě dva dny, může se během nich stát cokoliv. Věřím, že všichni budou v pořádku a moci nastoupit," řekl v nahrávce pro média od klubu Houštecký.

Všichni hráči i členové realizačního týmu před cestou úspěšně prošli testem na koronavirus. "Jelikož stoprocentně očkovaný tým prošel ještě PCR testy s výsledkem negativní, tak bez svinstev jako delta (plus) míříme na první zápas evropských pohárů v této sezoně," uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Kuchta, který byl spolu se sparťanem Adamem Hložkem nejlepším střelcem uplynulé ligové sezony, kvůli nespecifikovaným potížím chyběl v pátečním utkání nejvyšší soutěže v Teplicích. Na soupisce pro dvojzápas s Ferencvárosem není vzhledem ke zdravotním problémům kapitán Pražanů Jan Bořil, nevešli se na ni také dvě z letních posil nigerijský křídelník Ubong Ekpai a dánský záložník Mads Emil Madsen.

Dlouhodobě zraněni jsou záložník Lukáš Provod a obránce David Hovorka, Ondřej Kúdela pak nemůže nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnovém osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers.

Slávisté mají Ferencváros, který třikrát za sebou vyhrál maďarskou ligu, dobře zmapovaný. "Víme, že půjde o hodně, o všechno. Jarda Köstl, skauti a Marcel Šťastný navštívili jejich utkání proti Vilniusu (2. předkolo), já a (trenér) Jindra (Trpišovský) jsme byli na sobotním ligovém zápase. Byl tam s námi i Ondřej Kúdela jako zástupce hráčů. Vše jsme sledovali, máme je nastudované," uvedl Houštecký.

"Bude to zápas ve vysokém tempu, mají kvalitu, výborné hráče do ofenzivy. V defenzivě by mohli mít okénka, která zkusíme potrestat. Věřím, že když podáme nadstandardní výkon, máme velkou šanci postoupit," doplnil Houštecký.

V úterý vpodvečer slávisty čeká tradiční předzápasový trénink, utkání má výkop ve středu ve 20:00. V hledišti nebudou žádní fanoušci Pražanů, neboť hostující příznivci z nařízení UEFA při letošních pohárových předkolech na stadiony nemohou.

Odveta je v Edenu na programu příští úterý. Červenobílí usilují o třetí postup do skupiny Ligy mistrů, v případě úspěchu proti Ferencvárosi by je v závěrečném 4. předkole čekal lepší z dvojice Kluž - Young Boys Bern.