Poslední krok do Ligy mistrů? Slavia může narazit na Kluž, Sparta na Šachtar Doněck

Fotbalisté Slavie si v případě postupu přes Ferencváros Budapešť zahrají ve 4. předkole Ligy mistrů s vítězem duelu mezi Young Boys Bern a Kluží, přes kterou přešli do skupiny předloni. Pokud Sparta ve 3. předkole vyřadí Monako, utká se v souboji o skupinu s lepším z dvojice Genk - Šachtar Doněck. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Slavia by ve 4. předkole stejně jako proti Ferencvárosi začínala venku, Sparta podobně jako proti Monaku doma. První zápasy jsou na programu 17. a 18. srpna, odvety o týden později. Český šampion Slavia usiluje o historicky třetí postup do základní skupiny Ligy mistrů, Sparta se v hlavní fázi prestižní soutěže naposledy představila v sezoně 2005/06.

Oba české kluby v kvalifikaci Ligy mistrů už mají v této pohárové sezoně jistotu účasti ve skupině. Sparta díky postupu přes Rapid Vídeň v 2. předkole bude hrát minimálně skupinu Evropské ligy, Slavii přinejhorším čeká skupina nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Slavia má na Kluž velmi dobré vzpomínky. Pražané předloni rumunského šampiona ve 4. předkolo dvakrát porazili 1:0 a vybojovali druhý postup do skupinové fáze Ligy mistrů.

Favoritem dvojutkání 3. předkola je ale Bern, v jehož dresu v minulosti hrával český obránce Jan Lecjaks. S týmem Young Boys se v roce 2014 utkala ve skupině Evropské ligy Sparta. Doma Letenští zvítězili 3:1 a venku prohráli 0:2.

Bern hraje domácí zápasy na umělé trávě a v 2. předkole přešel po venkovní remíze 0:0 a domácí výhře 3:2 přes Slovan Bratislava. Kluž už hrála dvě předkola. Nejprve až po prodloužení vyřadila bosenský tým Borac Banja Luka a poté gibraltarského outsidera Lincoln Red Imps.

Ovšem v případě vypadnutí s Ferencvárosem Budapešť Slavia ve 3. předkole Ligy mistrů bude hrát o skupinovou fázi v Evropské lize s horším z duelu Dinama Záhřeb s Legií Varšava, jejíž dres obléká český reprezentant Tomáš Pekhart.

Favoritem souboje mezi Genkem a Šachtarem je ukrajinský celek, za který v minulosti hrával nynější kapitán Jablonce Tomáš Hübschman. Sparta na Doněck narazila v roce 2000 ve skupině Ligy mistrů - doma zvítězila 3:2 a venku prohrála 1:2.

I s Genkem, jehož barvy hájí bývalý slovenský hráč Plzně Patrik Hrošovský, už se Letenští utkali. V sezoně 2002/03 s ním vinou nižšího počtu branek vstřelených venku vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů, od probíhajícího ročníku už toto pravidlo neplatí. Předloni belgický celek nestačil v Evropské lize na Slavii.

Genk i Šachtar, který v roce 2009 ovládl tehdejší Pohár UEFA, ve 3. předkole teprve vstoupí do kvalifikace. Oba týmy obsadily v uplynulé sezoně ve svých domácích soutěžích druhé místo.

Jablonec zná soupeře

Pokud fotbalisté Jablonce vyřadí Celtic Glasgow, nastoupí v závěrečném 4. předkole Evropské ligy proti Alkmaaru, na který nestačili v sezoně 2011/12. První zápasy se hrají 19. srpna, odvety o týden později. Severočeši by začali doma.

Jablonec si dosud skupinu pohárů zahrál jen v sezoně 2018/19, kdy přímo postoupil do Evropské ligy. Pokud by ve 3. předkole se Celticem vypadl, přešel by do závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy.

V případě nečekaného postupu přes tým z Glasgow by Severočechy v závěrečném play off Evropské ligy čekal silný Alkmaar. Se stejným soupeřem si Jablonec zahrál před deseti lety ve 3. předkole a po prohře 0:2 venku a remíze 1:1 doma neuspěl. Na Alkmaar vloni v 2. předkole Ligy mistrů nestačila Plzeň, která v souboji hraném na jedno utkání prohrála v Nizozemsku 1:3 po prodloužení.

Jablonečtí neuspěli ani v druhém souboji s nizozemským soupeřem - v roce 2015 vypadli v závěrečném 4. předkole Evropské ligy po výsledcích 0:1 venku a 0:0 doma s Ajaxem Amsterodam. Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy obsadil třetí místo, v minulosti jeho dres oblékal bývalý jablonecký křídelník a nynější hráč Plzně Ondřej Mihálik.