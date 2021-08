Teplice měly proti Slavii dohrávat o deseti. Sudí Pechanec si nezapíská jeden zápas

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR pozastavila hlavním sudím Janu Machálkovi a Ondřeji Pechancovi delegaci na jedno utkání za nekonzistentní posuzování přestupků v zápasech druhého kola první ligy Bohemians 1905 - Plzeň (1:2) a Teplice - Slavia (1:3).

Asistent rozhodčího Jakub Šimáček dostal stopku na dva duely za chybnou signalizaci ofsajdu hráčů Bohemians, jedno kolo vynechá i Karel Hrubeš, který jako videorozhodčí (VAR) měl opravit Pechance a doporučit mu, aby teplickému Denisi Laňkovi za faul na Srdjana Plavšiče dal červenou místo žluté karty.

"Za nás je priorita chránit zdraví hráčů. Viděli jsme moment, kdy tam měla být udělena červená karta hráči Teplic (Laňkovi). Pro rozhodčího to nebylo jednoduché, měl to v zákrytu, nicméně zodpovídá za výroky na hrací ploše. Ale chtěli bychom po VARu, aby rozhodčího opravil," řekl předseda komise Radek Příhoda novinářům.

"V Teplicích jsme dali kolo hlavnímu rozhodčímu za to, že podle nás to bylo nekonzistentní na obě strany. Jednou písknul malý přestupek, pak větší, potom obráceně. Na obě strany. Kolo máme pro hlavního na Bohemce, a to zejména za druhý poločas. Za nás to bylo také nekonzistentní. Ale rozhodně to neznamená tendenční, kdybychom to tak cítili, dopadlo by to (tresty) jinak," doplnil Příhoda.

Šimáček ve druhé minutě neměl v Ďolíčku zvednout praporek, protože domácí Jiří Bederka a Jan Kovařík nebyli v ofsajdu vzhledem k ležícímu plzeňskému Matěji Hybšovi. Z akce Bohemians nakonec gól nepadl. "Pro nás to byla naprosto přehledná situace, kdy ofsajd mávat neměl. Rozhodčí Machálek dobře počkal, až se situace dohraje, a nedošlo k zastavení. Nicméně asistent pro nás pochybil docela dost," uvedl Příhoda.

Jinak se mu výkony rozhodčích ve druhém kole nejvyšší soutěže zamlouvaly. "Kolo nedopadlo špatně, máme tady chyby, ale to je normální. V globálu jsme spokojeni," konstatoval sedmačtyřicetiletý bývalý ligový arbitr.

Podle Příhody rozhodčí Ondřej Berka v zápase mezi Libercem a Spartou (0:5) správně vyloučil domácího Theodora Gebre Selassieho za dvě žluté karty. Bývalý reprezentační obránce i trenér Slovanu Pavel Hoftych první kartu po faulu na Jakuba Peška zpochybňovali. "Pro nás je to v kompetenci rozhodčího žlutá karta a druhá žlutá také v pořádku," řekl Příhoda.

Komise řešila i to, zda před druhým plzeňským gólem Jean-David Beauguel v ofsajdovém postavení nebránil ve výhledu brankáři Bohemians Hugovi Janu Bačkovskému."Hráč Plzně (Beauguel) je vzdálený od brankáře více jak 11 metrů a střelec Plzně (Miroslav Káčer) není v dráze, kde stál jeho spoluhráč. Gólman (Bačkovský) podle našeho názoru v době střely dobře viděl balon a pro nás to ofsajd není," vysvětlil Příhoda.