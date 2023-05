Fotbalisté Interu i podruhé zdolali AC a po 13 letech jsou ve finále Ligy mistrů

Vládní opatření budou "klíčová" při snaze omezit rizika spojená s využíváním umělé inteligence, řekl v úterý při slyšení v americkém Kongresu šéf společnosti Open AI Sam Altman. Ředitel start-upu stojícího za revolučním programem ChatGPT mimo jiné vyjádřil podporu zavedení systému s bezpečnostními standardy pro uvádění podobných aplikací na trh. Agentura AP poznamenala, že ovšem aktuálně nic nenasvědčuje tomu, že by američtí zákonodárci měli připravit soubor pravidel pro využívání umělé inteligence (AI).

Altman v připraveném projevu uvedl, že "vláda Spojených států by měla zvážit kombinaci kritérií pro povolení nebo registraci při vývoji a uvádění modelů AI… souběžně s pobídkami k plnému dodržování těchto podmínek". Zároveň vyjádřil názor, že regulace by neměly blokovat snahu o inovace, píše list The Washington Post. Bezpečnostní požadavky pro firmy v oblasti AI by měly být "dostatečně flexibilní v zájmu adaptace na nový technologický pokrok", řekl jednomu z podvýborů amerického Senátu Altman, který v nejbližších týdnech plánuje podobná vystoupení po celém světě.

Úterní slyšení navazuje na měsíce překotného vývoje na poli umělé inteligence, který spustilo loňské uvedení chatovacího programu ChatGPT. Ten spadá do kategorie takzvané generativní umělé inteligence a dokáže na základě "tréninku" na obrovském množství dat produkovat výstupy těžko rozlišitelné od lidských projevů. Jiné programy fungující na stejném principu mohou generovat obrázky či zvukové stopy silně připomínající snímky nebo hlasy skutečných lidí.

Vlády a regulatorní orgány po celém světě nezvládají s vývojem držet krok, což přispívá k varováním ohledně potenciálních úskalí nové technologie. Obavy se týkají nejrůznějších oblastí od školství, přes zábavní průmysl až po manipulaci s informacemi na internetu, přičemž zaznívají i od samotných tvůrců současných datových modelů.