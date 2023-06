Manchester City - Inter 0:0. Oslabení pro Citizens, De Bruyne kvůli zranění dohrál

Je za námi velmi opatrný první poločas. V něm bylo velmi patrné, že oba týmy jsou si vědomy důležitosti utkání a ani jeden z nich nechtěl udělat chybu. Do šancí se tak dostávali oba jen sporadicky, přesněji jsme viděli dvě solidní možnosti Citizens. V úvodní mířil mimo Silva a v tutovce před půlhodinou nepropálil Haaland Onanu. Důležitým momentem prvního dějství bylo také zranění De Bruyneho, který musel ve 36. minutě střídat. Do kabin se to mužstva rozcházejí za bezbrankového stavu.