Cítili jsme, že na ně máme, litoval Sýkora. Odmítl, že by Slavii rozhodily výroky rozhodčího

před 1 hodinou

Záložníka Jana Sýkoru mrzí vyřazení Slavie s Dynamem Kyjev zejména proto, že v mnoha pasážích cítil převahu nad Ukrajinci.

Kyjev - Spíš než křivdu cítil fotbalista Slavie Jan Sýkora po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev zklamání, protože cítil, že se přes ukrajinského soupeře dalo postoupit. Jenže Pražanům se nedařilo v koncovce a soupeři pomohl i neregulérní gól z ofsajdu, zatímco Slavii gól právě kvůli ofsajdu uznán nebyl.

"Já to ještě neviděl na videu, ale kluci říkali, že to ofsajd nebyl. Co na to říct. O to víc to bolí, že se nám tu povedlo dát gól, ale k ničemu nebyl. A na druhé straně dá soupeř gól z ofsajdu a rozhodčí nic. Pak už to je za stavu 0:2 těžké," prohlásil Sýkora v rozhovoru s novináři.

Už v prvním duelu doma se hráči Slavie zlobili na rozhodčí, že nepřerušili hru, když byly na hřišti dva míče, a Dynamo z toho vytěžilo gól. "V lize v Mladé Boleslavi byly na hřišti dva míče a sudí ihned zapískal. To se v tom prvním utkání nestalo. Asi tak," uvedl Sýkora.

Ale spíše než křivdu cítil zklamání. "Spíš zklamání, protože to byl soupeř, se kterým se dalo hrát a vyhrát. V obou zápasech jsme měli pasáže, kdy jsme byli lepší. Cítili jsme, že na to máme, ale je fakt, že jsme dali jen gól z penalty, jinak jsme se nedokázali prosadit," litoval.

V odvetě měl největší šanci Tomáš Souček, ale po Sýkorově přihrávce střelou ve skluzu minul branku. "Tomáš to měl na dlouhou nohu, natahoval se po tom, ale jak šel do skluzu, skončilo to nad," měl pro spoluhráče pochopení Sýkora.

Rovněž odmítal, že by se slávisté nechali rozhodit výroky rozhodčího. "Na hřišti to vzbudilo vášně jen na pár vteřin. Pak jsme se koncentrovali. V poločase emoce byly, ale to jsou vždycky. V kabině jsme to hodili za hlavu a řekli jsme, že jdeme druhou půli vyhrát a porvat se o postup. Do toho druhého gólu se to dařilo. Škoda, že se to nepovedlo," dodal čtyřiadvacetiletý záložník.