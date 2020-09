Omonia s dvěma Čechy si Ligu mistrů nezahraje, po čtvrt století se vrací Ferencváros

Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden jen několik hodin před začátkem první předvolební debaty se svým sokem Donaldem Trumpem zveřejnil svoje daňové přiznání za minulý rok. Trump přitom od víkendu čelí zvýšenému tlaku na zveřejnění vlastních finančních záznamů poté, co deník The New York Times napsal, že prezident nezaplatil za posledních 15 let v podstatě nic na federálních daních z příjmu.