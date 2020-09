"Dar z nebes." Dánové oslavují hráče po výkonu na Slavii a už se vidí v Lize mistrů

Velký optimismus převládá v dánských médiích po bezbrankové remíze Midtjyllandu se Slavií v prvním pražském utkání play off fotbalové Ligy mistrů.

Opatrná podívaná, minimum šancí na obou stranách a žádný gól. Tak vypadal první zápas závěrečného boje o skupinu Ligy mistrů mezi českým a dánským šampionem.

Po výsledku 0:0 je tedy jasné, že příští týden už musí v Herningu někdo skórovat, aby byl jasný postupující. Dánská média si všimla, že pokud už si v úterý večer někdo gólovku vypracoval, byli to právě hosté.

"Midtjylland předvedl skvělý taktický a profesionální výkon, který přinesl solidní výsledek do odvety," napsal deník Jyllands Posten.

To list Berlingske se nebojí ještě větších oslav. "Vynikající výsledek, skvělý start do play off," zní jeden z titulků.

Na druhou stranu si Dánové všimli, že domácí Slavia měla v poslední čtvrthodině zápasu velký tlak, který ale nedokázala přetavit v nějaké nebezpečnější zakončení.

"Byl to skvělý defenzivní výkon. Jedinou vadou na kráse je, že dánský mistr nedokázal vstřelit gól, který by byl ještě lepším vkladem do odvety. I tak máme Ligu mistrů tak blízko, že se jí téměř můžeme dotknout," píše deník Ekstra Bladet.

Mužem večera byl podle médií obránce Alexander Scholz, který dostal od všech dánských redaktorů ty nejvyšší známky.

"Nikoho za sebe nepustil a ještě měl dost energie na útočné výjezdy, je to dar z nebes v sestavě Midtjyllandu," okomentoval jeho výkon Ekstra Bladet.

Odveta je na programu v Herningu příští středu opět od 21 hodin.