V odvetě budeme riskovat víc, slíbil Trpišovský. Rozladily ho prázdné tribuny

Proti Midtjyllandu zvolil opatrnější taktiku, přesto to byl dánský tým, který byl v Edenu několikrát blíž gólu. I tak trenér Slavie Jindřich Trpišovský věří, že Slavia zopakuje scénář z loňského dvojutkání s Genkem: Po bezkrevné domácí remíze postupový úder v odvetě.

Výsledek 0:0 nechává šance do odvety otevřené. Berete ho?

Vzhledem k průběhu zápasu je remíza dobrá. Věděli jsme, jak silný protivník nás čeká, také směrem k tomu byla sestava na některých postech vyladěná. Chtěli jsme být v defenzivě stoprocentní, nakonec nás Koli (Ondřej Kolář) minimálně ve dvou situacích podržel. Škoda, že v nervozním úvodu jsme nedokázali využít dvě tři nadějné situace, které jsme měli.

Nepřipomněl vám zápas loňský domácí duel vyřazovací části Evropské ligy s Genkem? V něm jste taky v opatrném zápase remizovali 0:0, v odvetě jste pak v Belgii vyhráli 4:1…

Ano, byl hodně podobný. Genk byl dopředu fotbalovější, ale zase zranitelnější vzadu. Midtjylland je zase fyzicky vybavenější soupeř. Ale podobnost tam je a doufejme, že bude i v odvetě.

Upřímně - nečekal jste od svých svěřenců v domácím zápase víc?

Samozřejmě bych si přál, abychom si bývali vypracovali víc šancí, na druhou stranu je Midtjylland hodně defenzivně laděný, jeho dva štíty Cajuste a Onyeka jsou rychlí, silní a dělají minimum chyb, dobře doplňují obrannou čtyřku.

Kvůli protiútokům soupeře jsme se nechtěli tolik vytahovat do ofenzivy, inkasovaný gól by byl velkou komplikací. Věřím, že v odvetě budeme mít větší výhodu tlaku na soupeře a budeme víc riskovat ohledně postavení na hřišti.

Slavii v domácích zápasech vždy pomáhala skvělá atmosféra v Edenu. Jak velkým minusem jsou prázdné tribuny?

Je to smutné. Strašně smutné. Jsme zvyklí na vyprodaný stadion, tohle se blíží přípravným zápasům. Soutěži, jako je Liga mistrů, to vůbec nesluší.

Co především musíte zlepšit do odvety?

Standardky, obranné i útočné. A další věc: musíme se víc dostávat do finálních situací, zrychlit kombinaci. Jakmile je míč ve vzduchu a bojuje se o něj, má soupeř výhodu. My potřebujeme balon víc na zemi, do kombinace.

