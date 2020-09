Omonia s dvěma Čechy si Ligu mistrů nezahraje, po čtvrt století se vrací Ferencváros

Nová posila fotbalistů Liverpoolu Thiago Alcántara má koronavirus. Španělský záložník, jenž do týmu anglického mistra přišel před dvěma týdny z Bayernu Mnichov, nyní musí do karantény. Oznámili to zástupci Reds, neupřesnili ale, kdy měl Thiago pozitivní test.

Devětadvacetiletý fotbalista debutoval v dresu Liverpoolu 20. září při výhře 2:0 nad Chelsea, u pondělního vítězství 3:1 nad Arsenalem už ale chyběl.

Vedení Premier League v pondělí zveřejnilo, že v posledním kole testů na koronavirus za uplynulý týden se objevila nemoc covid-19 u deseti lidí. Identitu nakažených ale jako obvykle neprozradilo.