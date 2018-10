Krivák rozhodl o postupu Karviné, Jablonec v domácím poháru končí

před 2 minutami

Svěřenci Petra Rady nezopakují finálovou účast z minulého ročníku, loučí se už v osmifinále.

Karviná - Fotbalisté Jablonce překvapivě prohráli v osmifinále domácího poháru MOL Cupu v Karviné 0:1 a finálovou účast z minulého ročníku nezopakují. Zápas rozhodl ve 48. minutě po rohu slovenský obránce Ján Krivák. Severočeský celek, účastník Evropské ligy, své šance neproměnil a jednou trefil tyč.

Zatímco Jablonec, který letos poprvé startuje ve skupině Evropské ligy, nastoupil skoro v nejsilnější sestavě, karvinský trenér Roman Nádvorník šetřil některé opory. Hosté měli celý první poločas převahu, ale gólově se neprosadili. Těsně před pauzou spadl Hanouskův centr na tyč, na druhé straně chvíli předtím přestřelil Ba Loua.

"Jsem moc rád a spokojený, že jsme zápas proti soupeři, který nastoupil takřka v plné síle, zvládli a postoupili. Kromě jedné nebo dvou šancí jsme Jablonec takřka do ničeho nepustili. Hráči utkání odmakali a těší mě, že to vyšlo i těm, kteří nehrají v lize pravidelně," citoval klubový web Nádvorníka.

"Vytvořili jsme si dost šancí, abychom se dostali do vedení. Bohužel šance jsme neproměnili, zakončení bylo hodně špatné. Pokud takové šance neproměníme, asi nemůžeme postoupit. Mrzí nás to, že jsme vypadli," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Vstup do druhého dějství vyšel domácím. Ve 48. minutě prošel prodloužený centr z rohového kopu na zadní tyč, kde jej doklepl do sítě Krivák a připsal si druhý soutěžní gól po letním příchodu do Karviné.

"Domácí nás prakticky z první vážnější šance ve třetí minutě druhé půle ze standardní situace potrestali. Na ty standardky jsme byli připraveni a věděli jsme o nich. U té situace jsme zaspali a prohrávali jsme," řekl Rada.

V 61. minutě mohl srovnat Ikaunieks, ale domácího brankáře Pastornického ve velké šanci nepřekonal. Finalista minulého ročníku v závěru tlačil, ale vyrovnání se nedočkal. Jablonec prohrál poprvé po osmi soutěžních zápasech a po více než měsíci. Karviná, které patří v lize až čtrnácté místo, postoupila do čtvrtfinále poháru podruhé v historii.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

MFK Karviná - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 48. Krivák. Rozhodčí: Marek - Antoníček, Horák. ŽK: Dramé, Janečka - Považanec, Sobol. Diváci: 1550.

Karviná: Pastorický - Čolič, Krivák, Janečka, Letič - Mertelj, Dramé - Ba Loua, Suchan (75. Kocsis), Galuška (64. Lingr) - Ramírez (90. Wágner). Trenér: Nádvorník.

Jablonec: Hanuš - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Považanec (61. Doležal), Acosta (68. Sobol) - Ikaunieks (77. Kratochvíl). Trenér: Rada.