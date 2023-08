Velebil ho Nohavica, teď je z legendy Baníku starosta. Rád jsem v běhu, tvrdí Kula

"Ostrava, jedem, Ostrava - Kula je nejlepší!" velebí Jaromír Nohavica v populární písničce Fotbal umění někdejšího záložníka Baníku i reprezentace Karla Kuly. Ten dnes slaví 60. narozeniny, nicméně v poslední době z fotbalového prostředí spíše ustoupil. V březnu se stal starostou pohraničního města Český Těšín.

"Zrovna jsem s kolegou ředitelem v terénu. Jdeme se podívat na školku a domluvit, jaké rekonstrukce budou zapotřebí," hlásí do telefonu čerstvý šedesátník a bývalý špičkový fotbalový záložník Karel Kula.

V lize nastřádal převážně v dresu ostravského Baníku (s výjimkou vojny strávené v Banské Bystrici) 229 startů a nasázel 27 gólů. V dospělém národním týmu Československa odehrál 40 zápasů s pěti brankami.

V posledních měsících má pořádně napilno, ale o fotbal nejde. Coby člen hnutí NESTRANÍCI 2022 se stal starostou třiadvacetitisícového Českého Těšína. A byť v místní politice působí již dlouho, takové ambice neměl.

"Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ve městě jsem dělal manažera sportu, to mi bylo bližší. Když se ale na radnici měnila struktura a vytvářela se nová koalice, začal jsem přemýšlet o postu místostarosty," popisuje.

"A jelikož můj kolega Jan Pekař (ODS) se i kvůli rodinným povinnostem k práci starosty zavázat nechtěl, nakonec jsem do toho vstoupil já. Po pěti měsících musím říct, že je to práce s lidmi, která mě baví. Stále se učím, ale už se ve všem více orientuju," pokračuje Kula.

Co aktuálně řeší jako nejpalčivější problém?

"Mám pod sebou odbor školství a teď o prázdninách řeším školy a opravy školních budov. Leckteré jsou staršího data a cítím, že nás u nich dohání problémy z minulosti," vysvětluje.

Hráčskou kariéru, během níž si vyzkoušel také angažmá v Německu, ukončil Kula v roce 1998. Od té doby u fotbalu zůstával ať už v roli trenéra, nebo na různých funkcionářských pozicích.

V omezené míře to platí dodnes, neboť vedle starostování stíhá Kula trénovat fotbalové žáky v Třinci a stále zastává také post předsedy Moravskoslezského krajského fotbalového svazu.

"To je funkce, kterou dělám už hodně dlouho a tolik času nesebere. Co se týče trénování dětí, to beru spíš jako zábavu, zálibu a činnost, při které si pročistím hlavu. Snažím se kluky něco naučit. Když mám ale povinnosti na radnici, tréninky za mě vede asistent," podotýká Kula.

"Jsem rád, když jsem pořád v běhu a mám co dělat. To mě naplňuje," usmívá se. "Gró mojí práce teď ale patří městskému úřadu v Těšíně a dělám maximum, abych byl dobrým starostou," doplňuje.

Srdcovými kluby Kuly jsou Baník a Třinec. V Ostravě strávil nejlepší roky kariéry, s týmem byl zvyklý hrát v popředí československé ligy a rovněž v evropských pohárech. Třineckému fotbalu zase devět let šéfoval coby generální manažer.

Výsledky ani jednoho z těchto klubů mu však radost nedělají. Zatímco Baník stejně jako před rokem rozjel ligový ročník dosti bídně, Třinec na jaře po deseti sezonách sestoupil do třetí nejvyšší soutěže.

"Věděl jsem, jaká očekávání u Baníku jsou, ale zůstával jsem nohama na zemi. Vím, že není jednoduché začlenit tolik nových hráčů. Tým se musí co nejrychleji vyrovnat s tlakem, jinak půjde do každého dalšího duelu s obavami, a to je špatně," tvrdí Kula.

"Věřím, že si mančaft vybuduje vnitřní sílu a nastartuje se," dodává bývalý záložník, jehož dvojče Vlastimil byl také ligovým fotbalistou.

Management Třince opustil Kula před dvěma lety. Cítil se bez energie a vedení klubu chtěl předat někomu jinému s novými vizemi.

"Nepřísluší mi sestup Třince hodnotit, ale je pravda, že v poslední době jsme hráli většinou o záchranu. Je blbé, když je to tak každý rok. Měnili se hráči, trenéři, jenže nedokázal jsem zjistit, v čem problém vězí. Na vlastní žádost jsem skončil," vrací se k roku 2021.

Tradiční druholigový účastník Třinec rozjel sezonu v nižší MSFL remízou s Hodonínem a v konkurenci sedmnácti celků bude mít v bitvě o jediné postupové místo zřejmě co dělat.

"Je to náročnější, než když jsme se do druhé ligy vraceli v roce 2013. Teď má MSFL více účastníků, ambice mají i béčka ligových mužstev. Bude těžké postoupit, ale držím Třinci palce," uzavírá oslavenec Kula.