Dánská policie zadržela čtyřicítku fanoušků Sparty. Napadli sedm příznivců soupeře

Čtyřicítka fanoušků Sparty napadla před úterním utkáním předkola fotbalové Ligy mistrů sedm příznivců domácího celku FC Kodaň. Tvrdí to instagramový účet thecasualultra. Kvůli potyčce zadržela dánská policie 39 fanoušků pražského týmu. Podle zpráv ze sociálních sítí se dánští příznivci "pomstili" tím, že po zápase rozbili okna autobusu, který převážel stoupence letenského klubu.

"Sparťané nás v počtu 30-40 chlapů napadli před sektorem 12. Nás bylo sedm. Krátká intenzivní rvačka. Policie nás rozehnala. VELKÝ respekt ke sparťanům," napsal ironicky vzhledem k převaze soupeře instagramový účet thecasualultra.

Bitka obou táborů byla ovšem podle deníku Politiken zřejmě předem domluvená. Podle fotografií policisté v civilu použili proti několika výtržníkům i obušky.

"Boj jsme překazili," řekl zástupce policejního inspektora Jesper Bangsgaard. "Byli jednoznačně připraveni se bít, protože obě strany měly chrániče zubů a kukly, které se daly stáhnout přes obličej," uvedl další policejní důstojník Michael Vibe Kragh.

Podle zákona mohou policisté zadržet výtržníky až na šest hodin, aby se předešlo dalším přestupkům. Zadrženi byli pouze čeští fanoušci. Někteří z nich mohou být obviněni z přestupků. "Záleží i na tom, jestli budou na videozáznamech důkazy," řekl Bangsgaard.

Po utkání muselo zhruba 500 fanoušků Sparty vyčkat nějaký čas na tribuně. "Rozhodli jsme se nechat české příznivce na stadionu, abychom se vyhnuli dalším střetům," uvedl Vibe Kragh.

Podle účtu spartanske.zpravy přesto rozbili příznivci kodaňského celku po utkání okna autobusu, v němž cestovali fanoušci z Prahy.

Dva čeští fanoušci se dostali do potíží, protože neměli vstupenky do sektoru hostů. Podle Vibeho Kragha si koupili lístky na jinou část tribuny, kde se dostali do konfliktu s domácími diváky a jeden z Čechů dal facku mladému fanouškovi. "Proto byl zatčen a obviněn z násilí," řekl Vibe Kragh.

Sparta remizovala v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů s dánským šampionem 0:0, odveta se hraje příští týden v Praze. A horko bude zřejmě nejen na trávníku.