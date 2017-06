Jednadvacítka má čtyři posily z áčka. Trenér Lavička nominoval na ME, hvězdou týmu je Schick

před 1 hodinou

Ve třiadvacetičlenném výběru trenéra Vítězslava Lavičky na evropský šampionát v Polsku nechybí opory Patrik Schick, Jakub Jankto a Tomáš Souček, kteří jsou momentálně s reprezentačním A-týmem v Belgii. V týmu figuruje i Antonín Barák, jenž doléčuje zranění.

Kaprun - Do konečné nominace české fotbalové jednadvacítky na evropský šampionát v Polsku se nevešli Dominik Mašek, Zdeněk Linhart, Filip Panák a Marek Havlík.

Lavička oznámil nominaci dnes na soustředění v rakouském Kaprunu, kde se tým na šampionát chystá. Český kouč připustil, že rozhodování o tom, která čtyři jména vyřadí, bylo hodně těžké. Hráči na hraně nominace totiž předvedli dobrý výkon v pondělním prvním ze dvou přípravných zápasů na kempu proti Ázerbájdžánu (5:0).

Panák se dokonce při debutu blýskl gólem, trefili se i Mašek s Havlíkem, ale ani to jim nakonec do nominace nepomohlo. Všichni hráči, kteří nejsou na soupisce pro Euro, se budou s týmem nadále připravovat do pátečního návratu z rakouského soustředění.

V nominaci na kemp v Kaprunu chyběly opory, které má momentálně ve svém kádru kouč reprezentačního "áčka" Karel Jarolím. Záložník Michal Sáček A-tým podle plánu po pondělním duelu s Belgií, v němž nehrál, opustil a dnes zamířil k jednadvacítce. Schick, Jankto a Souček se k "Lvíčatům" připojí až po návratu ze sobotního utkání kvalifikace mistrovství světa v Norsku. V Lavičkově výběru nechybí ani záložník Barák, jenž kvůli doznívajícímu svalovému zranění vypadl z A-týmu a uzdravuje se na soustředění s jednadvacítkou.

Největším překvapením nominace je záložník Jakub Nečas z Mladé Boleslavi. Ten se na rakouské soustředění dostal až dodatečně, nakonec si ale vybojoval místo na Euru. Naopak poměrně nečekaně z výběru vypadl Havlík.

Až na zraněného kapitána Aleše Čermáka, který v opilosti boural, a dalšího záložníka Daniela Tetoura je tým kompletní. Na šampionát do Polska odcestují tři brankáři, sedm obránců, deset záložníků a tři útočníci.

Český celek čeká ve čtvrtek v Rakousku druhý z přípravných zápasů s Ázerbájdžánem, který bude generálkou na šampionát. V pátek se reprezentanti vrátí do Čech a příští čtvrtek už odcestují do dějiště turnaje. Do mistrovství mladíci vstoupí 18. června proti Německu, dalšími soupeři ve skupině jsou Itálie a Dánsko.