Jednadvacítka deklasovala Mexiko. Pod Krejčím vyhrála poprvé

před 1 hodinou

Česká fotbalová jednadvacítka na soustředění ve Španělsku porazila mexický výběr do 20 let jasně 4:0. "Lvíčata" se ve druhém utkání pod novým trenérem Karlem Krejčím dočkala premiérové výhry.

"Zápas se mi hodnotí velmi dobře. Myslím, že 4:0 s Mexikem už nikdo z nás asi nevyhraje," řekl Krejčí pro web fotbal.cz.

Český tým v San Pedro del Pinatar poslal do vedení ve 40. minutě z penalty Ondřej Šašinka, který skóroval i v páteční přípravě proti Islandu (1:1). Útočník Baníku Ostrava krátce po změně stran zvýšil.

"Klíčové bylo, že brankář Trmal chytil za nerozhodného stavu gólovku soupeři. I samotného by mě zajímalo, jak by se zápas vyvíjel, kdyby šli Mexičané do vedení, jak bychom se s tím popasovali," upozornil Krejčí. "Gól z penalty byl důležitý a trochu nás uklidnil, což vygradovalo v to, že jsme dali druhý gól hned po změně stran," doplnil reprezentační kouč.

Krejčího svěřenci pak v rychlém sledu vstřelili další dvě branky a definitivně rozhodli o vítězství. V 55. minutě se prosadil Martin Graiciar a pět minut nato uzavřel skóre Patrik Žitný. Pro oba hráče to byly první góly za jednadvacítku.

"Byla to skvělá zkušenost zahrát si proti takovému týmu. Já jsem moc rád, že jsem dal gól, protože jsem se nemohl asi tři měsíce trefit, tak doufám, že mi to do dalších zápasů pomůže," uvedl teplický záložník Žitný.

"Přes půl roku v podstatě nehraju, byl to po dlouhé době zápas, ve kterém jsem nastoupil od začátku a moc jsem si to užil. Jsem rád, že jsme vyhráli, vstřelený gól i asistence jsou jen bonus. Týmový výkon je hlavní," přidal útočník Fiorentiny Graiciar.

Krejčí zhodnotil španělské soustředění pozitivně. "Nechci výsledek nijak přeceňovat, ale výsledek je to dobrý a herní projev byl také slušný. Celé si to zhodnotíme a uvidíme, jak kluci budou vypadat dál v klubech," konstatoval padesátiletý trenér.

"Věřím, že až se v červnu sejdeme znovu, tak odehrajeme další dva kvalitní zápasy, které by nás mohly posunout dál. Pak nás čeká v září ostrý start kvalifikace," dodal Krejčí.

ČR "21" - Mexiko "20" 4:0 (1:0)

Branky: 43. z pen. a 47. Šašinka, 55. Graiciar, 60. Žitný.

Sestava ČR: Trmal - Douděra, J. Král, Chaluš, Holík - Sadílek, L. Krejčí - Graiciar (65. Vaníček), Bucha (75. Matoušek), Žitný (65. Granečný) - O. Šašinka (75. Drchal). Trenér: K. Krejčí.